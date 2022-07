Detingut un segon home per un incendi amb diversos ferits en la nit de Sant Joan a València

20M EP

NOTICIA

Un home de 37 anys ha sigut detingut per presumptament ajudar a un altre -ja a la presó- a cremar en la nit de Sant Joan el cotxe de l'actual parella de la seua exnovia, un foc que es va propagar per diversos vehicles i que va acabar provocant diversos desallotjaments i ferits per intoxicació de fum.