La música prendrà aquest dissabte Borriol amb la 'Trobada de bandes' que organitza la Diputació de Castelló

La diputada provincial responsable de l'àrea de Cultura, Ruth Sanz, ha confirmat que la tercera desfilada de la 'Trobada de Bandes 2022' de la Diputació de Castelló tornarà a promoure i difondre la música com un element significatiu en la comarca de la Plana Alta, en la localitat de Borriol, aquest dissabte. Al mateix acudirà el diputat Abel Ibáñez en representació de l'equip de govern.

Es tracta de la XXVII edició que es realitza en aquesta comarca, en la qual participaran bandes de música de les societats musicals dels municipis comarcals. Per açò, Sanz ha enaltit la tasca de la música a la província, que -ha dit- afavoreix el territori de manera cultural, educativa i social, "sent un important actiu que afavoreix la participació, la vertebració i la convivència".

Sobre aquest tema, la delegada de Cultura ha afirmat que per a l'actual equip de govern la música és un "pilar fonamental" que cuidar i defensar, i per açò mantenen el seu suport a músiques, músics, associacions musicals i bandes de música, per tal de continuar promovent i difonent la música "com un element significatiu, peculiar i únic".

Es tracta de la tercera desfilada de la 'Trobada de Bandes 2022' que, després de Sogorb, Artana i Borriol, recorrerà altres tres municipis de la província: l'Alcora -17 de setembre-, Vinaròs -24 de setembre- i Albocàsser -1 d'octubre-. La XXIII Edició de la 'Trobada de Bandes compta amb la participació de 14 bandes de música de les societats musicals.