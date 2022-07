Orestes bate un récord histórico en 'Pasapalabra' que solo ha conseguido el ganador Pablo Díaz

Orestes Barbero es uno de los concursantes más míticos de Pasapalabra, junto al ganador Pablo Díaz. Su permanencia en el programa, en ambas cadenas en las que se ha emitido, le ha hecho ser un rostro habitual de las tardes, y por su larga trayectoria le ha hecho incluso ser el segundo en batir un récord.

El de Burgos fue uno de los concursantes más destacados en Telecinco pero, en su cambio a Atresmedia, poco tardó en regresar como participante. Y ha sido con Roberto Leal con quien ha conseguido un logro que, hasta ahora, solo había alcanzado Pablo Díaz.

Orestes se ha convertido en el segundo bicentenario del formato de ITV Studios y Boomerang TV, pues este jueves cumplió 200 programas, cifra que solo corresponde a su participación en Antena 3, pues en Telecinco consiguió 154.

El único que ha superado al burgalés fue Pablo Díaz, que estuvo un total de 260 entregas y, en esta última, logró el bote de 1,8 millones de euros. El tercero en el ranking es Francisco José González, con 168 programas; y el cuarto, el propio Orestes en su paso por Telecinco.

En esta fecha tan especial, el concursante quiso dedicar el programa 200 a sus mayores apoyos. "200 programas ya aguantando cada tarde esa tromba de chistes desesperantes", dijo con humor antes de 'El Rosco'. "Yo quería agradecer a todos los amigos que han estado por detrás apoyando en el día a día, que me han dado tantos ánimos y tanta felicidad".

"Y luego en especial, quiero abrazar a dos personas concretas y dedicarle este programa a las dos matriarcas de mi familia", añadió. "A mi tía Josefa, la matriarca de la familia de mi padre, y a mi abuela Angelines, la matriarca de la familia de mi madre. Si no llega a ser por vosotras, toda mi infancia en particular y toda mi vida en general no habría sido nada".