¿Ya tienes una aspiradora sin cables de Dyson? Cómo multiplicar su efectividad con los accesorios que puedes comprar desde 10 euros

Si has entrado en este artículo, es probable que ya conozcas las ventajas de tener una aspiradora sin cables de Dyson en casa. Si todavía no las has probado, las campañas de promoción que tiene la marca pueden ser una buena oportunidad para hacerlo porque, desde 20deCompras, te aseguramos que merecen la pena.... ¡y lo decimos tras haberlas testado! De hecho, junto con los populares robots aspiradores que agilizan las labores de limpieza, las escobas verticales se han convertido en otro buque insignia de nuestro batallón de limpieza, puesto que nos permiten llegar allá donde los primeros no llegan, llevar el control de la tarea por nosotros mismos y obtener soluciones integrales para todo el hogar. Sobre todo, si apuestas por los modelos de la citada marca.

Estos incorporan en su compra diferentes cabezales y accesorios que se intercambian fácilmente para poder limpiar absolutamente todos los rincones de nuestro hogar, tapicerías incluidas. Y ahí reside parte de la eficacia de la firma, puesto que diseñan complementos exclusivos para dejar impecable cualquier rincón de la casa, respetando cada superficie. Así, por ejemplo, la marca cuenta con accesorios para colchones o para productos delicados, como los teclados del ordenador. Esto nos garantiza la máxima limpieza sin dañarlos. Aunque como hemos comentado hay muchos modelos que de serie incorporan accesorios, Dyson también ofrece en su web un apartado en el que se pueden adquirir por separado... ¡desde 10 euros!

Nuestros accesorios favoritos

1 Rinconera iluminada No hay espacio estrecho o poco accesible que se resista a la potencia de Dyson, menos si contamos con sus accesorios para rinconeras. Este, además, incorpora luz LED para que ni una mota de polvo pase desapercibida, por muy pequeño que sea el hueco en el que estemos limpiando. Es perfecto para espacios entre los muebles y el sofá y para el interior del coche.

2 Accesorio multifunción Este cabezal, que cuesta menos de 11 euros, es un dos en uno que nos permite limpiar y eliminar el polvo. Por un lado, su cepillo deslizante protege las superficies delicadas al tiempo que quita la suciedad más incrustada. Por otro, el recogedor levanta la suciedad de las tapicerías. Así, es perfecto para la mesa del comedor, el escritorio, el espacio entre los sofás, los zócalos y el interior del coche.

3 Kit de accesorios fáciles de quitar Además de accesorios individuales, en Dyson también cuentan con 'packs' para adquirir varias soluciones de limpieza en un solo pedido. El de accesorios fáciles de quitar es uno de los más prácticos, puesto que incorpora una manguera extensible, para ampliar el campo de acción de cualquier cabezal; el cepillo para suciedad difícil; la boquilla ancha y el minicepillo suave.

