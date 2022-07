¿Sensible al sonido? Así son los tapones con reducción de ruido modulable para disfrutar de la música al volumen que quieras

Este verano 2022, los protagonistas culturales están siendo los festivales, ya que, tras un obligado parón, han vuelto más fuertes que nunca. Con una programación más amplia y, sobre todo, con más adeptos que se preparan para disfrutar de estas jornadas maratonianas de música, cultura y buen tiempo. No faltan los outfits especialmente pensados para la ocasión ni los complementos que harán que nuestras fotos de Instagram queden aún mejor. Aunque si hay algo que podemos disfrutar en todas estas citas eso es la música. No hay festival que se precie que no tenga un cartel de conciertos por el que los melómanos y fanáticos suspiran. Además, los hay para todos los gustos, para que cada persona pueda disfrutar de su género favorito.

Así, en esta época del año nuestros oídos se exponen a un nivel de ruido mayor, lo que puede terminar provocando afecciones y problemas auditivos. Además, hay quienes pueden experimentar sensibilidad al sonido, lo que se traduce en una molestia ante ruidos cotidianos o con un volumen más alto de lo habitual. Y esto, en los conciertos, es lo más común. Sin embargo, en 20deCompras hemos encontrado una solución práctica (y discreta) para proteger nuestros oídos en estas jornadas musicales. Se trata de unos tapones que ofrecen protección auditiva, pero, lejos de la clásica estética que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de tapones de oídos, estos tienen un diseño elegante y único, que se introduce en el interior de la oreja para que pasen prácticamente desapercibidos.

Estos cascos permiten proteger nuestro oído. Amazon

Elígelos por...

Reducción de ruido modulable. Los Loop Experience Pro son tapones de gran fidelidad y reductores de ruido que filtran, gracias a un canal de silicona, más o menos sonido a tu gusto, desde los 18 a los 23 decibelios.

Un modelo multifunción . Estos tapones ayudan, entre otros, a preservar la calidad del sonido evadiendo el ruido ambiental. Además, protegen tus oídos durante conciertos, festivales o al hacer música, evitando daños y dolores posteriores. Del mismo modo, son de gran ayuda para personas con sensibilidad a ruidos o sonidos fuertes.

. Estos tapones ayudan, entre otros, a preservar la calidad del sonido evadiendo el ruido ambiental. Además, protegen tus oídos durante conciertos, festivales o al hacer música, evitando daños y dolores posteriores. Del mismo modo, son de gran ayuda para personas con sensibilidad a ruidos o sonidos fuertes. Un diseño elegante y ergonómico. Con un aro exterior que adorna el pabellón de la oreja y disponibles en cuatro colores, los Loop Experience Pro son unos de los tapones más bonitos del mercado. Además, vienen en cuatro tamaños, por lo que podemos escoger el tamaño que mejor se amolda a nosotros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.