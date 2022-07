Así es la nueva IQOS Boutique en Madrid, la quinta en España

Un mundo libre de humo es posible. Philip Morris inaugura su quinta IQOS Boutique en territorio nacional, su segunda tienda física en Madrid. Con esta apertura en la calle Fuencarral, la compañía suiza se asienta en la capital española y en España, uniéndose esta apertura a las boutiques existentes en la Calle Serrano y en Barcelona, Badajoz y Las Palmas de Gran Canaria.

Además de las 5 IQOS Boutiques, Philip Morris dispone de 12 corners en los diferentes centros comerciales de nuestro país. Estos espacios han sido creados como punto de referencia para los usuarios de IQOS y para aquellos que buscan información certera respaldada por estudios científicos para conocer las alternativas al cigarrillo convencional para fumadores adultos.

El director general de Philip Morris España y Portugal, Enrique Jiménez, ha declarado en un encuentro en la nueva boutique de la compañía que están convencidos de que serán "capaces de acelerar el cambio de fumadores adultos a estas mejores alternativas rápidamente".

Philip Morris aboga por desmontar los mitos asentados en la sociedad acerca del tabaquismo. Tras más de una década de investigación, se han encontrado evidencias de que "la principal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo es el humo", por lo que la compañía ofrece "alternativas con un nivel de toxicidad muy inferior" para los fumadores adultos.

Detalles de este nuevo espacio

Explica Jiménez que este nuevo espacio de la tabaquera en Fuencarral, una calle en "viva y en constante transformación", es otro paso más para reforzar la filosofía de Philip Morris: "Si no fumas no empieces, si empiezas, déjalo y si no lo dejas, cambia a mejor".

Especialmente destacable es la colaboración de la artista Rebeca Khamlichi en la nueva tienda de Philip Morris, en la línea de la idiosincrasia de Fuencarral y con la intención de que los visitantes y usuarios se "sientan acogidos" en la boutique.

El director general de Philip Morris España y Portugal, Enrique Jiménez, en este nuevo espacio en Fuencarral. PM

Con esta inauguración del espacio Fuencarral, existen más de 270 IQOS Boutiques en todo el mundo, situadas en grandes ciudades de 70 países, como Ámsterdam, Milán, Moscú o Tokio, entre otras.

El dispositivo IQOS, en cuya investigación se han invertido más de 9.000 millones de dólares, comenzó a comercializarse a finales de 2014 en Milán y Nagoya, y cuenta con aproximadamente 22 millones de usuarios en todo el mundo. Indica Jiménez que el eje vertebral de los productos IQOS es facilitar un "tránsito favorable" a los adultos fumadores de cigarrillos.

El objetivo de la compañía suiza a nivel global es que, para 2025, 40 millones de fumadores adultos se pasen a estas alternativas libres de combustión y que representen el 50% de los ingresos totales.

Según datos de la compañía, los ingresos superan ya el 30%. Está previsto que IQOS, comercializado a día de hoy en 71 mercados, esté presente en 100 en los próximos tres años.

Con una superficie de cerca de 200 metros cuadrados, la nueva boutique dispone de una gran variedad de dispositivos, productos y accesorios de calentamiento de tabaco por inducción.

Desde el lanzamiento de IQOS ILUMA hace tan solo 5 meses, Philip Morris ha vendido 125.000 dispositivos en España y cuenta con una base de clientes de 270.000 usuarios.

Sobre la compañía

Philip Morris es la empresa tabaquera líder y amplía su portafolio para incluir productos fuera del sector del tabaco y la nicotina, para ofrecer un futuro libre de humo. La cartera actual de productos de la compañía consiste principalmente en cigarrillos, así como productos libres de humo, de calentamiento sin combustión, vapor y nicotina oral.

Desde 2008, la compañía ha invertido más de 9 mil millones de dólares en validar científicamente y desarrollar estos productos innovadores para adultos. Este proceso incluye una fuerte apuesta en investigación, especialmente en las áreas de toxicología de sistemas preclínicos, investigación clínica y conductual.

En febrero de 2021, Philip Morris anunció su objetivo de expandirse a las áreas de bienestar y atención médica y ofrecer productos y soluciones innovadoras con el objetivo de abordar las necesidades insatisfechas de consumidores y pacientes.