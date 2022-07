Belén Esteban regresa a televisión tres meses después de su accidente en 'Sálvame': será la invitada estrella en el 'Viernes Deluxe'

Fue el 25 de abril cuando Belén Esteban, durante una prueba en Sálvame que emulaba Supervivientes, se cayó y se rompió la tibia y el peroné. Pero ahora, casi tres meses después, la 'Princesa del Pueblo' regresa a la televisión para contar cómo lo ha pasado en este tiempo.

La tertuliana sufrió un gran dolor ese día, pero también en las semanas siguientes, pues tuvo que ser operada y la intervención se retrasó. Pero también la recuperación le ocasionó problemas, pues tuvo que hacer una dura rehabilitación.

Sin embargo, y aunque estuvo apartada completamente de la televisión, la colaboradora no estuvo alejada del todo de la vida pública, pues hizo alguna publicación en redes sociales, intervino por teléfono en Sálvame para hablar de Supervivientes y, esta misma semana, dio una entrevista en Semana.

Belén Esteban vuelve a la televisión tras su aparatosa caída.



Este viernes en @DeluxeSabado : VUELVE BELÉN #ViernesDeluxe pic.twitter.com/BJs9ixpFk9 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 21, 2022

Pero no hace falta esperar más para volver a verla en las pantallas, pues la ex de Jesulín se volverá a marcar un llamado 'Belenazo' este viernes en el Deluxe.

La de Paracuellos será la invitada estrella del programa y protagonizará una de sus míticas entrevistas. "Después de lo de mi padre, esto es lo más fuerte que he vivido. He llorado tanto... Por Sálvame me he roto los huesos", dice en el anuncio que se ha visto en Telecinco. "Ya estoy lista, este viernes nos vemos en el Deluxe".