Todas las razas de conejos domésticos proceden de España, estas son las más habituales en los hogares

Los conejos son uno de los animales de compañía preferidos por los más pequeños, sin contar con los comunes perros y gatos. Quizás sea por su tamaño pequeño, porque viven menos o porque se considera que son más fáciles de cuidar, terminan en el hogar de cientos de familias. ¿Sabías que hay multitud de razas de estos mamíferos?

Aunque hay muchos tipos de conejos, las razas que nos podemos encontrar en el ámbito doméstico de forma más habitual son cinco: los conejos enanos holandeses, también conocidos como toy; los conejos enanos de angora, o conejos teddy; los cabeza de león; los belier enano, y los Mini Lop.

"Todas las razas de conejo se originaron en España, a partir del conejo de campo y, aunque también se comercializan razas de conejo gigante, que llaman mucho la atención, lo habitual es tender a las razas más pequeñas", explica Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias VeterSalud.

La experta en animales exóticos explica que esta preferencia es puramente estética, ya que todas estas razas de moda son "más monas y con aspecto de peluche" que las que solíamos tener años atrás.

Características de los conejos domésticos más comunes

Según los estándares de la Asociación Española de Criadores de Conejos Enanos (AECCE), el conejo holandés enano o conejo toy tiene un cuerpo compacto, una cabeza redonda y de cráneo largo con unos ojos grandes y brillantes. Sus orejas tienen un tamaño de cinco centímetros de largo, son rígidas y están sus puntas están ligeramente redondeadas.

Su pelo es de textura suave, corto y puede ser de diferentes colores desde marrones, blancos y negros sólidos, hasta colores sombreados y combinaciones de dos colores. "En cuanto a su carácter, suelen una raza más nerviosa que las otras", añade González-Iglesias.

Ejemplar de conejo enano holandés AECCE

Sobre los conejos de angora enanos, son muy parecidos a los holandeses enanos pero tienen un pelo mucho más largo. Pesan aproximadamente un kilo y medio, poseen un cuerpo profundo y sus patas son profundas. A diferencia de los primeros, tienen las orejas en forma de V, redondeadas en las puntas también y están recubiertas por mechones de pelo.

"También son conejos muy nerviosos y, al igual que ocurre con todas las razas de pelo largo, necesitan un cepillado diario, porque el pelo es tan fino que se hacen nudos que no se pueden quitar y pueden provocar bolas de pelo", explica la veterinaria de exóticos. "Como no pueden vomitar, porque su sistema digestivo no se lo permite, este problema puede causarle cólicos".

Ejemplar de conejo enano de angora AECCE

Los cabeza de león tienen como característica principal un pelo muy denso, de unos cinco a siete centímetros de longitud que se extiende por la parte de atrás del cuello en forma de V, cayendo en una franja alrededor de la cabeza, con más pelo en el pecho formando un babero. Esto hace que se asemejen a cómo tienen los leones el pelo alrededor de la cabeza y, de ahí que se llamen así.

Al ser unos conejos un poco más grandes que los anteriores (pueden alcanzar los dos kilos), "su carácter es un poco más calmado", explica la veterinaria de exóticos. "Y como ya hemos mencionado, al tener el pelo largo, requieren de un cuidado diario del pelaje".

Un ejemplar de conejo cabeza de león. Hannes Edinger / PIXABAY

Por otro lado, los belier enanos, que se han puesto muy de moda en los últimos años, son aquellos con más aspecto de peluche: pesan aproximadamente un kilo y medio y están caracterizados por unas orejas amplias, bien cubiertas de pelo, redondeadas en las puntas y están caídas (a diferencias de las anteriores razas mencionadas).

"En general son conejos más tranquilos porque, al ser un poco más contundentes son menos frágiles, sin embargo, no oyen prácticamente nada y su vista está un poco obstaculizada por las orejas", detalla González-Iglesias.

Un ejemplar de conejo belier enano. PIXABAY

Por último, otra de las razas muy comunes en los hogares desde hace unos años es la variante del belier enano, el conejo Mini Lop, que oficialmente está reconocido como raza junto al primero, pero que presenta algunas diferencias con el mismo.

Se trata de un conejo sólido y firme con el cuerpo bien musculado y el cuello poco visible (al igual que el belier enano), la diferencia principal es que es mucho más pequeño (entre los 900 gramos y el kilo de peso). tamaño

"Tiene el mismo carácter que el belier enano, ya que no deja de ser una miniaturización del mismo, por lo que es como tener el mismo conejo, pero en versión mini", concluye la experta en animales exóticos.