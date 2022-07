El show que dejó en evidencia a Uri Geller

El seis de septiembre de 1975, José María Iñigo recibía en el estudio 1 de Prado del Rey a Uri Geller. España, una ingenua España, se iba a quedar perpleja. En Directísimo, el mentalista dobló cucharas con su mente. Horas antes, Íñigo y Fernando Navarrete, realizador histórico, acudieron al hotel donde se alojaba el mago para realizar una entrevista previa. Romper el hielo, documentarse y, de paso, preguntar dónde estaba el truco para colocar en el sitio adecuado las cámaras y no romper la fantasía de la magia. Pero Geller no iba de mago, decía tener poderes psíquicos. Y en aquel lugar empezaron a suceder delirios paranormales.

En realidad, Geller se estaba trabajando la sugestión de Íñigo y Navarrete antes de que comenzara la emisión. Los prolegómenos son importantes en cualquier acto de comunicación. Geller quizá lo había aprendido poco tiempo atrás, en su visita en 1973 al gran late night de la historia de la televisión norteamericana, Tonight Show. Entonces, el maestro de cómicos Jhonny Carson pidió ayuda al mago James Randi para evitar cualquier engaño al espectador. Este dijo a Carson que permitieran a Geller traer sus propios utensilios y que controlara que no tocaba nada antes del directo. Así fue. Las cucharas, los relojes y unos botecitos de metal (alguno con agua, el resto vacíos) se colocaron en el plató por los propios responsables de la televisión, impidiendo a Geller manipularlos.

Un mago juega con la fantasía de la ilusión, mientras que Uri Geller se parecía más a un charlatán que pretendía engatusar a la audiencia vendiendo una supremacía mental. Carson no quería que su espacio fuera utilizado por telepredicadores. Y con su inteligente ironía, jugó a desmontar a Geller. Pero Geller también era un seductor de la palabra e intentaba estirar la entrevista para que se acabara el tiempo y no quedar en evidencia frente a una audiencia de millones de norteamericanos. El mentalista pedía más preguntas al cómico para agotar la duración del programa, pero el cómico quería ir al grano y que demostrara sus poderes.

A Uri Geller no le quedó más remedio que ponerse a sobreactuar concentración mental. Alargaba la interpretación, pues al no tener sus trastos preparados de antemano no tenía nada que hacer. Pero había que disimular y para evitar el escarnio público, se refugió en el argumentario de si le estaban "presionando" y, como consecuencia, no se sentía "fuerte". Quedó en evidencia, ni dobló cucharas ni adivinó dónde estaban los tarros lleno de agua ni arregló relojes. Nada. No hubo excusas. Quedó claro que sin manipular antes los artilugios, no había poderes mentales. Sólo improvisó argucias para escabullirse y que pareciera que el ambiente no era propicio para su concentración. Como cuando pidió que cogiera los botecitos de agua descartados por él, Ricardo, otro protagonista del programa. Con esta táctica, intentaba que tropezara alguno de los tarritos, fastidiara la mesa con los utensilios y quedara representado por la tele que no era el ambiente propicio para la concentración que requería. Carson no cayó en la picaresca de Uri, tampoco en sus seductores halagos y le despidió con su elegante humor que era el mejor método para desactivar la mentira. Sin embargo, su ridículo en el programa más importante de todos a los que acudió en el mundo no terminó con la carrera de Geller. Al contrario, demostró que siempre hay una audiencia dispuesta a creer. Hasta las excusas más surrealistas.