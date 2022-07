Barcelona conmemora el 30 aniversario de los JJOO de 1992: "Había un trabajo ingente por delante y el resultado deslumbró al mundo"

El Ayuntamiento de Barcelona conmemora este jueves el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1992, el evento que transformó la capital catalana y sirvió para "dignificar las periferias, recoser la ciudad, abrirla al mar y colocarla en el mundo".

Así lo ha expresado este jueves la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en el acto celebrado en el Saló de Cent del consistorio, donde se celebra el reconocimiento a "las instituciones y colectivos que hicieron posible que Barcelona organizase los que fueron considerados como los mejores Juegos de la historia".

"Barcelona las ha vivido de todos los colores en su historia, pero uno de los recuerdos compartidos más alegres e inspiradores es la organización de los Juegos", ha dicho la alcaldesa, quien ha afirmado que "podemos decir que marcaron un antes y un después tanto para la ciudad como para los propios Juegos".

A Barcelona "aún le dolían las heridas de la dictadura"

Colau también ha recordado el contexto histórico en el que Barcelona fue elegida sede olímpica: "En 1986 se produjo la designación y se escogió una ciudad mediterránea que no es capital de estado, pero que históricamente tenía un anhelo olímpico, que pocos años antes había recuperado la democracia y a la que aún le dolían las heridas de la dictadura y de una industrialización hecha sin tener en cuenta los derechos fundamentales".

"Fue en aquel difícil contexto que Barcelona decidió dar un paso adelante y reclamar su capacidad de hacer un proyecto que era tan ambicioso como importante. La ciudad tenía un trabajo ingente por delante y el resultado deslumbró al mundo", ha explicado. Así, la capital catalana dijo "hola" al mundo y "millones de personas la descubrieron".

La alcaldesa ha remarcado que la Barcelona de entonces es diferente a la de ahora y que la ciudad debe afrontar los retos actuales "sabiendo avanzarnos a los tiempos, como se hizo entonces". En este sentido, ha citado los retos de construir una ciudad más justa tras la crisis económica y sanitaria, hacer frente a la emergencia climática e impulsar la economía del s.XXI, reivindicando, de nuevo, "la ilusión de recuperar la ciudad y reimpulsarla pensando en qué queremos ser".

Reconocimiento a Maragall y Serra, alcaldes de los Juegos

Colau ha dedicado unas palabras a reconocer y agradecer el trabajo de los exalcaldes de Barcelona Narcís Serra, "el primero de la democracia y el audaz impulsor de la candidatura en el primer momento", y Pasqual Maragall, alcalde de los Juegos, "quien los hizo posible y a quien tenemos que agradecer su éxito".

Además, la alcaldesa también ha querido destacar "el esfuerzo extraordinario de unos protagonistas anónimos imprescindibles: los voluntarios, que simbolizan mejor que nadie el entusiasmo popular y el estallido de ilusión colectiva que acompañó el evento y que demostró que, cuando nos unimos con ilusión, podemos hacer cosas increíbles".

Por último, ha destacado que, en 1992, "Barcelona lideró una oleada de solidaridad hacia la ciudad sitiada de Sarajevo y ahora vuelve a impulsar una oleada solidaria ante el drama de Ucrania, para lo que abrimos las puertas de la ciudad".

Evolución de la ciudad "gracias al esfuerzo colectivo"

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha explicado que él fue de “aquellos jóvenes que fue corriendo hacia la plaza Sant Jaume a dar saltos de alegría” por la proclamación de Barcelona como ciudad olímpica.

Collboni ha tenido un emotivo recuerdo para las palabras que pronunció el alcalde Pasqual Maragall cuando dijo “hoy nuestra ciudad representa a Cataluña, a toda España, a los países iberoamericanos y sobre todo a toda Europa”. Es una frase de “enorme carga”, ha dicho, que culminó cuando pidió la paz para antigua Yugoslavia.

Sobre el papel de Barcelona, Jaume Collboni ha destacado que “esta es una ciudad que ha evolucionado y que se ha transformado gracias al esfuerzo colectivo”. Ha recordado que Barcelona “ya venía de ser la sede de grandes Exposiciones Universales”. Y eso, ha dicho, “es coherente con la historia de la ciudad, la vocación de ser sede de grandes acontecimientos que dejen un legado de futuro para la ciudadanía”.

En este sentido, el primer teniente de alcalde ha reivindicado ante el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco: “Muchos no renunciamos al sueño olímpico, no sabemos si será el 2030 o el 2034. No vamos a renunciar a liderar y celebrar unos JJOO en nuestra ciudad” en relación a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno por ahora truncada.