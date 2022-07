Ortega Cano vuelve a ser pillado por 'Sálvame' y replica con ironía a una reportera: "¿Por qué no me dice algo de lo suyo, de su casa?"

Ortega Cano sigue acorralado por la prensa. A raíz de la exclusiva que lanzó Kiko Hernández en Sálvame sobre su posible separación de su mujer, Ana María Aldón, el torero acabó por explotar y se enfrentó a las cámaras, cargando todas las culpas contra Telecinco.

Tras su explosión en directo, la reportera Kiti Gordillo volvió a encontrarse con él justo al día siguiente y ha querido contar cómo fue este nuevo encuentro: "Le vi alterado. Le vi preocupado. Yo esa mañana justo he ido a San Sebastián de las Reyes y nos lo hemos cruzado en un taxi. Tras la conexión, le escribí un mensaje dándole las gracias, pero no me contestó".

En el vídeo que ha mostrado Sálvame, la periodista trata de conseguir alguna declaración del diestro mientras este intenta por todos los medios entrar en su casa. "No tengo nada que aclarar, señorita", comienza diciendo Ortega Cano.

Pero, ante las continuas preguntas de la reportera, el torero ha replicado con ironía y sarcasmo: "¿Usted por qué no me dice algo de lo suyo, de su casa? Cuando pueda, me lo cuenta".

Tras esas palabras, Ortega Cano no ha querido hacer más declaraciones y ha entrado en su casa, sin añadir más sobre la supuesta separación entre él y su mujer.