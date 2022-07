Els municipis de fins els 20.000 habitants poden optar a ajudes per a plans de minimització d'impactes territorials

La minimització té com a objectiu la regularització d'aquests habitatges, així com el seu ús a través de plans especials de minimització d'impactes territorials (PEMIT), que han de ser dissenyats i proposats pels ajuntaments dels municipis on se situen. Només es poden acollir aquest procediment les vivendes completament acabades abans del 20 d'agost de 2014.

Aquest procés afecta a una gran part del territori de la Comunitat Valenciana i a través d'aquestes ajudes es pretén fomentar l'activitat de planejament dels ajuntaments, en subvencionar la redacció dels instruments urbanístics necessaris per a eixa minimització.

La presentació de sol·licituds i la documentació requerida per a l'obtenció de les subvencions es realitzarà a través de la seu electrònica de l'administració autonòmica. El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En concret, la minimització està conformada per una sèrie de procediments que pretenen pal·liar, evitar o disminuir els impactes que han pogut produir algunes vivendes i activa una sèrie d'obres mínimes per a evitar o almenys disminuir els efectes perniciosos que provoquen eixes vivendes, especialment sobre els abocaments incontrolats en els aqüífers.

En particular, ha d'incloure, preceptivament, un sistema de depuració d'abocaments de tot tipus, que es pot agrupar per habitatges, uns espais destinats a la recollida regular de residus sòlids, un sistema viari que permeta un accés rodat segur a les edificacions i l'adequada connexió del nucli de vivendes amb la xarxa viària. Així mateix, si resulta possible des del punt de vista econòmic, tècnic i ambiental, la disposició d'un sistema de subministrament d'aigua potable i d'energia elèctrica.