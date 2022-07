STEPV demana que el professorat en pràctiques del curs 2021-22 cobre els sexennis o "exigirà responsabilitats polítiques

El sindicat informa, en un comunicat, que s'ha negociat en Taula Sectorial el decret pel qual el professorat en pràctiques podrà cobrar els sexennis corresponents. Des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, a l'abril de 2021, es reconeix el dret a aquest col·lectiu malgrat que faltava la seua regulació mitjançant un decret.

Des d'eixe moment, STEPV ha estat instant la Conselleria d'Educació -"taula sectorial rere taula sectorial", recalquen- perquè ho regulara i que el professorat en pràctiques del curs 2021-22 es poguera beneficiar d'aquesta mesura, ja que "no té sentit que el professorat interí i el de carrera cobre els sexennis però no el de pràctiques, que sí ha sigut interí i té sexennis acumulats deixa de cobrar-los".

La Conselleria ha enviat l'esborrany de decret "més d'un any després de publicada la llei i en ell el professorat en pràctiques actual no cobraria els sexennis degut a que es regula a partir de setembre de 2022 per al nou funcionariat en pràctiques que sorgirà de les oposicions en el cos de mestres que s'estan celebrant en aquests moments i en les convocatòries següents".

STEPV afig que en 2019 es va firmar un acord perquè el professorat en pràctiques del curs 2020-21 cobre una compensació pels sexennis que deixen d'ingressar i, si no es corregeix el decret el professorat del curs actual, 2021/22, es quedaria "penjat i no es beneficiaria".

RETROACTIVITAT

Segons l'organització sindical, la Conselleria s'ha compromès a intentar negociar amb Hisenda que es puga produir la retroactivitat a aquest col·lectiu, resposta que no ha agradat al sindicat perquè "el compromís de la Conselleria era regular-ho perquè aquest col·lectiu també resultara beneficiat".

Per açò, el sindicat ha manifestat que, "si finalment no s'incorpora aquest col·lectiu al decret, demanarà responsabilitats polítiques per una roïna gestió per part de l'administració".

"No hi ha cap motiu que justifique que no s'incorpore aquest col·lectiu i, si els motius són econòmics, l'administració ha comès una irresponsabilitat per no haver inclòs una reserva per aquest col·lectiu quan es regulara".

D'altra banda, STEPV també demana suprimir l'apartat incorporat pel qual el professorat que complisca un sexenni durant l'any de pràctiques no podrà demanar el seu reconeixement i, per tant, l'abonament fins que no siga nomenat funcionari de carrera. Segons la Conselleria, açò està regulat en un Reial decret de 1982 que encara està en vigor.