La guerra entre las Campos y Pipi Estrada suma cada día un nuevo capítulo. Es público para todos que Pipi debe una gran cantidad de dinero a Terelu Campos, después de que está le ganara en sede judicial. Y Pipi ha recalcado muchas veces que todo su sueldo en Sálvame va a pagar esa deuda.

Pero pasa el tiempo y sigue sin saldarla del todo. En un momento de Sálvame, Rafa Mora ha destacado el reloj que llevaba Pipi Estrada en ese momento, y Carmen Borrego ha querido explicar qué reloj era. "Este reloj se lo regaló Terelu, y valdría unos 12.000 euros".

Pipi Estrada ha querido salir del paso afirmando que no sabía ni siquiera cuánto costaba. "Hacía que no me lo ponía al menos 2 años. Normalmente llevo el Daytona que me regaló María Teresa Campos".

En ese momento, le ha dejado el reloj a María Patiño para que le echara un vistazo y Carmen Borrego, rápida como ella sola, se ha acercado a la presentadora y le ha arrebatado el reloj, poniéndoselo ella en su muñeca. "Mi hermana ha recuperado hoy parte de lo que le debes. Ya que no pagas, me lo cobro yo".