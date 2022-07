Detingut un home de 75 anys per arrossegar a un policia després d'atropellar un vianant a Elx

Quan va arribar la patrulla a l'avinguda de Novelda, diversos testimonis van relatar com el conductor hauria realitzat una maniobra de marxa enrere i colpejat a una persona que caminava per un pas de vianants, que va ser assistida per lesions lleus, informa el cos municipal.

Després d'observar que el cotxe havia acabat impactant contra un altre turisme estacionat, per a valorar els danys, els agents van requerir al conductor que llevara el fre de mà i el deixara en punt mort per a poder separar-lo.

Fent cas omís, l'implicat va arrancar el motor i va tractar de fugir, amb el que va arrossegar al policia que es trobava al costat de la porta del conductor.

Després de recórrer uns deu metres i forcejar amb l'home, l'agent va aconseguir fer-se amb el volant, encara que no va poder evitar que el cotxe impactara amb altres turismes aparcats. El conductor va ser detingut immediatament per un delicte contra la seguretat vial.