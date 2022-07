Compromís demana canvis legals perquè la calor extrema tinga condició de risc laboral

Així mateix, la proposició no de llei (PNL) insta el Govern a incrementar els recursos humans i tècnics necessaris en els servicis d'inspecció de treball perquè les avaluacions de riscos sobre la calor extrema tinguen millor cobertura dins dels servicis públics.

"La ciència ens diu que les onades de calor cada vegada seran més freqüents, però aquesta constatació no pot paralitzar-nos. Hem de moure'ns per a buscar solucions que previnguen i alleugen els efectes negatius sobre les condicions de treball del personal més exposat a les altes temperatures", manifesta la diputada i presidenta de la comissió de Política Social i Ocupació de les Corts, Cristina Rodríguez.

"La política ha de fer tot el possible per a millorar la vida de la gent; no podem dir que com és estiu, fa calor i quedar-nos de braços creuats. Necessitem que la nostra normativa s'actualitze i tinga en compte mesures que ens permeten adaptar-nos i mitigar les conseqüències del canvi climàtic".

A hores d'ara, la Llei 31/1995, que regula la prevenció de Riscos Laborals, no fa menció específica a la calor com a risc laboral. I el Reial decret 486/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, limita només les temperatures a l'interior: entre 17 i 27 graus per a activitats sedentàries i entre 15 i 25 per a treballs lleugers. També estan els convenis col·lectius, però varien segons sectors i localització geogràfica.

És per açò que la coalició valencianista reclama, en línia amb les reivindicacions sindicals i les recomanacions d'experts en salut laboral, més seguretat jurídica i un paraigua legal més ampli per a minimitzar els riscos que les temperatures extremes provoquen durant les jornades laborals.