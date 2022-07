CSIF protesta davant Educació contra "retallades, imposicions i desatenció al personal docent"

Respecte a les direccions territorials, el sindicat es queixa de "la falta de resposta amb la qual es troba el personal docent quan reclama per un problema d'impagaments en complements o nòmines o, simplement, vol realitzar una consulta".

Així mateix, lamenta que "no reben atenció ni presencial, ni telefònica ni per correu electrònic i reclama més personal en aquests servicis administratius". Una situació, apunten, que "deriva en impagaments que s'arrosseguen durant mesos o fins i tot per anys en el cas d'alguns complements".

CSIF també ha traslladat el "malestar del col·lectiu docent per les retallades en els Planes d'Actuació per a la Millora (PAM) en Educació i la fi dels reforços i protocols covid, malgrat que la pandèmia continua".

La central sindical reivindica una reducció de ràtios d'alumnat per aula i docent i més desdoblaments per a "oferir una educació el més individualitzada possible que atenga a les singularitats de cada alumne".

CSIF ha mostrat igualment el seu rebuig a "les imposicions per part de Conselleria en qüestions com el desenvolupament curricular o els àmbits en Secundària".

"Sobren imposicions i falta negociació amb els sindicats en la seua condició de representants del col·lectiu de treballadors de l'educació valenciana", ha denunciat CSIF, que insisteix en la necessitat de "més diàleg i transparència".