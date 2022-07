IVACE internacional convoca 20 beques remunerades en internacionalització per a persones amb grau mitjà i superior de FP

Es tracta d'un programa de beques finançat per fons europeus que permet una formació teòrica a través d'un curs de gestió operativa de comerç exterior, a més de formació en Anglés per al comerç internacional, així com la realització de pràctiques en empreses que es troben en qualsevol fase del procés d'internacionalització i en Federacions i Associacions Sectorials de la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, ha destacat "l'aposta constant" de l'Ivace per l'especialització de recursos humans en internacionalització, "una garantia per a la seua empleabilitat en un futur proper i un valor afegit per a les empreses valencianes".

Així, ha assenyalat que des de l'any 2016 s'ha vingut incrementant el nombre de beques convocades, en passar de 30 l'any 2015 a 130 en 2022, gràcies a "l'engegada d'una nova convocatòria en aquest exercici i mantenint la nostra aposta per la Formació Professional".

Aquestes beques es dirigeixen persones que han cursat Formació Professional, tant de grau superior com de grau mitjà, per a arribar a un major nombre de persones. El termini de sol·licitud comença demà i finalitza el 30 de setembre.