Sanitat anuncia increments salarials i millores laborals per a incentivar la cobertura de places SAMU

Així, ho ha traslladat la directora general d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, i la directora general de Recursos Humans, Carmen López, en una taula tècnica de Sanitat celebrada hui als representants sindicals, segons ha informat el departament que dirigeix Miguel Mínguez.

Sobre aquest tema, el conseller de Sanitat ha destacat que l'objectiu és millorar les condicions laborals i les retribucions del personal del servici d'emergències, "la qual cosa permetrà una major dotació de recursos i una millora de la qualitat assistencial en un servici tan important i necessari com és el d'emergències". Amb açò, "es potenciarà i s'incentivarà la cobertura de places en els servicis d'emergències".

Per a açò, s'augmentarà així mateix la retribució econòmica dels metges coordinadors dels Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), que s'equipararan a un nivell semblant al d'una prefectura de secció assistencial, amb el mateix complement específic B.

Així mateix, s'incrementarà la retribució econòmica de metges i infermeres que realitzen una activitat addicional en el SAMU i s'obrirà la possibilitat de realitzar jornades addicionals en el SES el personal facultatiu i d'infermeria d'altres categories professionals, sempre que tinguen l'habilitació professional suficient.

La Conselleria i els representants de les organitzacions sindicals s'han emplaçat a una nova reunió a principis de la setmana vinent per a negociar la proposta presentada per la Conselleria. A més, les dos parts han acordat establir un calendari de reunions destinat a abordar altres qüestions relacionades amb la millora del SES, segons les mateixes fonts.

INCREMENT DEL TRANSPORT SANITARI

Des de l'any 2015, la Conselleria de Sanitat ha anat incrementant el nombre d'unitats i horaris de les SAMU a la Comunitat Valenciana. Així, s'ha passat de 45 unitats en 2014 -33 de 24 hores i 12 de 12 hores- a 50 unitats SAMU -37 de 24 hores i 13 de 12 hores-, a més de tres unitats de Suport Vital Avançat.

A més, el nou contracte d'ambulàncies que en breu s'adjudicarà, i el pressupost de la qual és de 373 milions d'euros, permetrà un increment de les diferents unitats de transport sanitari. Gràcies a aquest nou contracte, la Comunitat Valenciana comptarà amb més unitats de transport i s'ampliarà l'horari en moltes d'elles, han ressaltat.

En aquest sentit, tant els SAMU com els Suport Vital Avançat amb Infermeria van a incrementar l'horari de 7 unitats, que passaran de prestar servici durant 12 hores a actuar les 24 hores del dia. Així, de les 53 unitats que hi ha a la Comunitat, 7 d'elles amplien els seus horaris per a oferir una major cobertura.

D'altra banda, s'incrementa el nombre d'Unitats de Suport Vital Bàsic (tipus B) i 7 noves unitats prestaran aquest servici. D'eixes 7 noves unitats, 3 d'elles prestaran servici 12 hores i les altres 4 unitats actuaran durant les 24 hores. A més, 6 unitats de les ja existents passaran a funcionar durant les 24 hores. En el cas d'aquest tipus de transport, la Comunitat comptarà amb 109 vehicles enfront dels 102 actuals.

Així, en el cas del transport sanitari no assistit no urgent, ambulàncies de tipus A, amb el nou concurs s'incrementarà en 61 el nombre d'aquest tipus d'ambulàncies, 51 d'elles prestaran servici en els diferents Departaments de Salut i 10 seran per a ús exclusiu del SES. Per tant, la Comunitat passarà de disposar 354 ambulàncies tipus A a tindre una flota de 415 vehicles d'aquest tipus, que principalment es fan càrrec del trasllat de pacients.