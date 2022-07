Puig demana "sensatesa" davant la crisi en PSPV a Alacant i advoca per dirimir-la de "manera democràtica"

Puig, després de firmar amb representants de PowerCo (Grup Volkswagen) el conveni de col·laboració per al desenvolupament de la planta de bateries de Sagunt i a preguntes dels mitjans, s'ha referit així a la crisi que viu en el grup socialista alacantí i, sobre aquest tema, ha assenyalat que el partit ja s'ha pronunciat.

De fet, el PSPV autonòmic espera que el portaveu socialista en el consistori d'Alacant, Paco Sanguino, presente la seua dimissió "en qualsevol moment" i manté oberts "tots els escenaris" si no ho fera, segons fonts consultades per Europa Press.

Per la seua banda, Puig ha assenyalat que "sempre s'ha d'estar en funció de l'interés general, no de l'interés particular" i ha assenyalat que "quan hi ha una situació de crisi en un grup es dirimeix d'una manera democràtica" i "d'eixa manera s'avançarà".

Per açò, ha confiat que hi haja "sensatesa i sentit de la responsabilitat per part de tots els que representen una aspiració de molts ciutadans". "Això és el que crec que en tot moment ha de tindre en compte un representant públic", ha postil·lat.