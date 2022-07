Canal Plus se apagó, pero todos quieren ser ahora Canal Plus

En 1990 creíamos que la televisión era gratis. Y, de repente, irrumpió un tal Canal Plus que o pagabas para verlo o la pantalla se llenaba de interferencias.

Había que explicárselo a la sociedad. Nada de discursos, directamente se decidió componer un particular rap para un spot protagonizado por un impresionante elenco de personalidades de la vida pública. Casi no faltaba nadie: desde Rocío Jurado a Fernando Savater, pasando por Leticia Sabater, Las Virtudes, Bibiana Fernández, El Fary, Antonio Resines, Nacho Duato, Ramón Mendoza, Alfredo Kraus, Concha García Campoy o Miguel Bosé. Para todos los gustos. El resultado fue una promoción tan eficaz como rompedora y provocadora. Se estaban sentando las bases de la identidad de Canal Plus, que, a partir del modelo de su canal homónimo francés, venía dispuesto a implantar socialmente su marca como exclusivo club televisivo que no quería ser apto para todos los públicos. Convertirse en abonado al Plus te distinguía del resto de la masa.

Para lograr este objetivo, se estableció un poderoso diseño de imagen que hacía brillar de forma especial todo lo que contenía Canal Plus. La banda sonora, las cortinillas de paso a publicidad, la estética y tono de los programas... El logotipo de Canal Plus era sinónimo de elegancia y modernidad. Tan sencillo como poderoso, tan blanco dando luz al negro.

Canal Plus ya no existe en España. Se apagó en 2016. Sin embargo, su marca fue creada a tan ingeniosa conciencia que sigue siendo alargada. Muchas plataformas bajo demanda eligen el 'plus' como sello de distinción. La propia Disney ha apostado por el 'plus' para subrayar ese 'extra' que pretende destacar de su oferta bajo demanda en la plataforma Disney+. Movistar Plus también. Cierto es que la televisión de Telefónica nace de la fusión de Canal Satélite Digital (Canal Plus) y Vía Digital. Sin embargo, esta compañía de pago descartó Canal Plus para dar paso a un nuevo canal #0, marca que se ha ido desvaneciendo de la identidad corporativa de Movistar para ir recuperando la fuerza potencial del Plus.

En este sentido, en los últimos meses el 'más' de Plus ha ido ganando protagonismo en la continuidad de Movistar. Y cada vez se parece más al diseño de Canal Plus. Casi idéntico. Un Plus que se mueve por la parrilla para anunciar programas, introducir la publicidad e incluso poner la firma del copyright a las producciones originales. Es Movistar, no es Canal Plus. Pero su remozada imagen de continuidad traslada al ojo del espectador a aquella marca de calidad de Canal Plus. Porque hay marcas que pasan y pasan los años y continúan desbordando modernidad. Es más, hay marcas de antaño que son más modernas de lo que somos hoy.