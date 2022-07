Los rumores de crisis en el matrimonio de Ana María Aldón y Ortega Cano han terminado por sacar de quicio al diestro, que ha explotado contra la prensa, negando todas las especulaciones y pidiendo que le dejen "en paz".

Desde el plató de El programa del verano, los colaboradores del Club Social han comentado el suceso. Alessandro Lecquio, por su parte, ha destacado: "Es normal que estén cansados, pero tienen que entender que el negocio familia es vender eso".

De la misma manera, el conde ha apuntado que la crisis en la pareja comenzó cuando Ana María entró en los medios de comunicación. En primer lugar, con su participación en Supervivientes y, después, con su puesto en Viva la vida.

"Ese cambio de vida es lo que no encaja" en los planes de Ortega Cano, ha destacado Lecquio. Además, un equipo del matinal ha tratado de hablar con Gloria Camila, hija del torero, para conocer su opinión acerca de los rumores, pero la joven no ha querido pronunciarse al respecto y no ha detenido su vehículo para atender a los medios.