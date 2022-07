La Generalitat inverteix 15 milions en un gran Centre de FP d'automoció elèctrica al costat de la gigafactoria de Sagunt

Així, ho ha anunciat aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la firma amb representants de PowerCo (Grup Volkswagen) el conveni de col·laboració per al desenvolupament de la planta de bateries de Sagunt.

Sobre aquest tema, ha recalcat que amb aquesta firma "hui acaba el temps de la planificació i comença el de l'execució" i ha garantit que a "finals d'enguany està previst que tot estiga preparat per a licitar les obres".

En eixe sentit, ha destacat que "des de primer moment" el Consell va treballar com si ja Volkswagen ja haguera triat a Sagunt, la qual cosa ha permès "avançar més ràpid". D'aquesta manera, s'han culminat les expropiacions i ja s'han iniciat els treballs de preparació dels terrenys i s'han licitat la redacció de dos grans importants projectes: la urbanització de Parc Sagunt 2 i la construcció de la plataforma intermodal de l'àrea logística.

Així, ha avançat que ja s'han adjudicat aquests contractes que es firmaran en els pròxims dies. D'aquesta manera, a final d'any estarà tot preparat per a licitar les obres. Així mateix, han pactat en aquest acord un full de ruta que passa per fixar els requisits tècnics, els compromisos de la Generalitat, de l'aposta formativa de la vocació sostenible i d'una comissió de seguiment per a la bona execució. "Tot amb una paraula calve: eficiència", ha subratllat.

