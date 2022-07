Feijóo afirma que no se cambia la financiación autonómica por ERC: "Mientras no diga que sí, no habrá modelo"

20M EP

NOTICIA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "prioritario" llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica y ha asegurado que no se ha hecho en esta legislatura porque el Gobierno no puede sacarlo adelante "sin el visto bueno de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), su socio parlamentario". "Mientras ERC no diga que sí, no habrá modelo de financiación en esta legislatura".