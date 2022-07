Feijóo reclama un pla d'estalvi energètic a Espanya per a baixar el "consum innecessari" i pactat amb ajuntaments

"Em pareix bé els plans que assenyalen límits al consum d'aire condicionat a l'estiu, a la calefacció a l'hivern. Hem de baixar el consum innecessari i pactar amb els ajuntaments un estalvi en enllumenat nocturn en els municipis amb l'objectiu d'estar preparats davant eventuals talls o disminucions d'energia" com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna.

Així ho ha traslladat, en declaracions als mitjans a València, a col·lació de la recomanació de la Comissió Europea de reduir en un 15% el consum de gas i de la negativa del Govern a donar el seu suport exposada per la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

Feijóo ha criticat que es desconeix la posició del Govern més enllà d'aquesta declaració de Ribera, encara que ha matisat que Espanya està més preparada que altres països davant possibles talls de subministrament perquè disposa de plantes de generació de gas.

"IMPROVISACIÓ CONSTANT"

També ha retret la "improvisació constant" del Govern, que "fa uns dies va plantejar accelerar la transició ecològica amb menys consum de gas i hidrocarburs i ara vol no fer retallades en el gas". "Açò no és molt seriós", ha avisat.

Així, ha reiterat altres propostes com utilitzar totes les fonts energètiques possibles, incloent les centrals tèrmiques de carbó com a Alemanya i Polònia, o mantindre i ampliar la vida útil de les centrals nuclears com a "energies de suport" davant eventuals talls de subministrament.

El cap dels 'populars' ha exigit prioritzar els llocs de treball -per a protegir l'ocupació-, el consum d'hospitals i centres de majors, així com el de les llars, i ha insistit que el Govern no ha d'"improvisar".

"El que hem fet amb Algèria és un disbarat: Itàlia té assegurat el subministrament algerià i nosaltres estem incrementant compres de gas rus. Aquest tipus de polítiques energètiques que es barregen amb polítiques exteriors generen un enorme desassossec", ha advertit.