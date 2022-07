Un home complirà quatre anys de presó per intentar violar la seua ex-parella, a qui va amenaçar amb unes tisores

La Sala li imposa, a més, l'obligació d'indemnitzar a la víctima amb 3.030 euros pels danys morals i les lesions que va patir, així com la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà per un termini de set anys.

La sentència li absol en canvi, per falta de proves, dels delictes de detenció il·legal i contra la intimitat, dels quals també estava acusat, segons consta en la resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El condemnat i la dona van mantindre una relació sentimental. Quan aquesta va finalitzar, un jutjat li va imposar a l'home la mesura cautelar de prohibició d'acostar-se i de comunicar-se amb la seua excompanya sentimental per qualsevol mitjà.

No obstant açò, el 14 d'octubre de 2019, sobre les 21 hores, el penat va portar a víctima en el seu cotxe fins al domicili d'ell, a Sagunt. Una vegada allí, la va despullar, la va agafar fortament dels braços perquè no es moguera i la va intentar forçar sexualment.

La dona va aconseguir fugir de l'agressor, li va donar una patada i li va tirar un plat al cap. A continuació, l'home va agafar unes tisores i li les va acostar el coll i a la cara de la perjudicada mentre li deia que l'anava a matar. A causa d'aquests fets, la víctima va patir lesions al coll que no van precisar tractament.