La cineasta Carla Simón será la pregonera de la primera Mercè sin restricciones y que recupera el Piromusical en Maria Cristina

La Mercè de este año será una celebración aún más especial si cabe, ya que será la primera fiesta mayor de Barcelona verdaderamente postpandémica, es decir, sin ningún tipo de restricción sanitaria (como el uso obligatorio de la mascarilla) y de distanciamiento social forzada por la crisis Covid. El Ayuntamiento de Barcelona ha apostado además por remarcar el carácter de recuperación de la fiesta devolviendo el Piromusical con el que se cierran los tres días y noches de actividades a su emplazamiento natural en la avenida Maria Cristina de Montjuïc y, para remarcar la vuelta de la cultura popular a las calles, repetirá el Correfoc en el Passeig de Gràcia, que ya se celebró allí en 2021, en lugar de como tradicionalmente en Via Laietana (donde se están haciendo obras). Además, este acto servirá como conmemoración del 200 aniversario del bulevar barcelonés, efeméride que celebrará este otoño.

La fiesta mayor de todos los barceloneses tendrá además un especial simbolismo cinematográfico teniendo, por un parte, como pregonera, a la cineasta catalana Carla Simón (Barcelona, 1986), que este jueves ha estado presente en la presentación de su parlamento como invitada de la celebración, a cargo de la alcaldesa, Ada Colau, y un mes después de dar a luz, y del cartel de este año, obra del vasco David de las Heras.

Simón marcó un hito este año al hacerse con el León de Oro de la Berlinale con 'Alcarràs', su película intimista, rodada en catalán, y con actores no profesionales sobre la crisis del mundo rural plasmada en el pueblo leridano homónimo. La realizadora ha destacado su amor por una ciudad con una actividad cultural vibrante y ha mostrado su ilusión por ser la pregonera de este año (el 23 de septiembre por la tarde en el Saló de Cent del Ayuntamiento).

Por su parte, de las Heras (1984) ha explicado que su colorista cartel en el que plasma a tres generaciones de mujeres de una misma familia viendo fuegos artificiales es un recuerdo de su propia infancia en Bilbao durante las fiestas mayores de su ciudad. El ilustrador y artista plástico formado en la Escola Massana ha reconocido que sintió presión al recibir este encargo por el hecho de ser el primero en realizar un cartel para la Mercè tras el éxito que cosechó el del año pasado, ilustrado por la francesa afincada en Barcelona Malika Favre.

Fiestas cinéfilas y con sabor italiano

El carácter cinéfilo de esta Mercè se remarca este año con la ciudad invitada, Roma. La capital italiana será protagonista de diversas propuestas musicales, cinematográficas y de artes callejeras, como ha explicado el teniente de alcalde Jordi Martí. Actuarán en concierto los artistas transalpinos Alessandro Mannarino, Vinicio Capossela, Rachele Andrioli y Paolo Angeli, y la programación también incluye un homenaje a la cantante Mina. Por su parte, la compañía de danza Spellbound Contemporany Ballet, que interpretará dos coreografías de Mauro Astolfi.

Mannarino actuará en la avenida de la Catedral con el concierto pensado para grandes estadios y espacios públicos Live 2022. El gran artista italiano Capossela, con 30 años de trayectoria al frente del folk y la canción de su país, repasará su carrera en el espectáculo en vivo Round One Thirty Five (30 Years of Personal Standards) que se verá por primera vez fuera de Italia en Barcelona.

La Orquestra Simfònica Vozes rendirá homenaje a la gran diva de la canción Mina con un concierto desde la plaza Major de Nou Barris. Los hits de la gran artista los interpretará la mezzosoprano Marta Valero.

También, la plaza de la Mercè se convertirá en un gran cine al aire libre en el que se rendirá tributo a tres grandes figuras del cine italiano: el compositor Ennio Morricone (fallecido en 2020) y los realizadores Federico Fellini y Paolo Sorrentino. De estos dos últimos se proyectarán los filmes Roma (el sábado 24 de septiembre) y La gran belleza (el domingo 25 de septiembre). El viernes 23 de septiembre, el espectáculo proyectará imágenes de los filmes en los que participó con sus bandas sonoras Morricone interpretadas para esta ocasión por la orquesta de cámara italiana Le Muse.

Nuevo espacio para macro conciertos en Zona Universitària

El retorno a la normalidad de las fiestas de la patrona de Barcelona supone también el estreno de dos nuevos espacios en los que se descentraliza la programación, como ya ha sucedido en años anteriores. Uno de ellos es un parque de nueva creación (el de l'Aqüeducte) en un antiguo aparcamiento de coches en Ciutat Meridiana, uno de los barrios más periféricos de la capital catalana al que llegará "la cultura de primera", ha afirmado este jueves Colau. Allí actuarán los Pallassos Sense Fronteres del 'clown' Tortell Poltrona.

El otro estará ubicado en Zona Universitària, ha explicado Martí, donde se celebrarán los conciertos organizados por la Cadena Ser. La ronda de Sant Antoni también se añade con el nuevo escenario Terra i Gust, que se dedicará a la alimentación sostenible.

Igualmente, esta Mercè sin restricciones recuperará espacios anteriores como el de la playa del Bogatell, que volverá a ser el escenario de conciertos Mediterràniament de Estrella Damm, la mencionada avenida Maria Cristina y la Rambla del Raval.