La Fira de l'Automòbil torna al desembre amb més de 40 marques confirmades i el 90% d'espai expositiu reservat

En aquest sentit, Fira València ha convocat la vigesimocuarta edició de la Fira de l'Automòbil de València per a motivar el mercat amb les últimes novetats tant en dièsel i gasolina, com especialment la cada vegada més nombrosa flota del vehicle electrificat.

De fet, destaquen que a falta encara de cinc mesos per a la seua celebració, la Fira de l'Autómovil ha anunciat ja que pràcticament ha cobert l'espai expositiu previst. Així, són més de 40 les marques oficials que han confirmat que estaran de nou en l'aparador del saló de l'automòbil valencià, la qual cosa ha permès als responsables del mateix reservar el 91% de la superfície expositiva prevista.

El saló va acollir en l'última edició de desembre de 2021 una oferta de 115 expositors directes i 42 marques oficials, en una superfície expositiva que superava els 50.000 metres quadrats. La flota de vehicles en oferta va aconseguir les 3500 unitats, de les quals més de 2000 es van vendre en la fira.

Ara, un any després, el sector busca de nou reactivar el mercat de la mà del veterà saló que tornarà, per segon any consecutiu, a compartir convocatòria amb la cita del vehicle i motocicleta clàssica i de col·leccionisme, la València Motor Clássic, que celebrarà la seua segona edició després de "els bons resultats" collits en la seua estrena de 2021 i que se celebrarà entre el 2 i el 4 de desembre.