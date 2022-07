El PSPV espera que Sanguino dimitisca i contempla "tots els escenaris" si no ho fa

Aquesta postura es deu a les discrepàncies en el si del PSPV municipal, que van portar a Sanguino a denunciar fa uns dies davant la direcció nacional del PSOE l'existència d'un grup municipal "paral·lel" creat i dirigit per l'exsenador socialista Ángel Franco amb la connivència del secretari general local, Miguel Millana, i de regidors i diversos assessors que l'encara portaveu va demanar cessar la setmana passada, uns relleus que va aprovar la junta de govern local d'aquest passat dimarts.

En el partit que dirigeix Ximo Puig estan oberts "tots els escenaris" sobre la situació de Sanguino però encara no hi ha una decisió presa, per la qual cosa li estan donant "temps" perquè presente la seua dimissió. Si no ho fera, igualment, el PSPV mantindria oberts "tots els escenaris".

Segons les fonts consultades, en la direcció autonòmica consideren que "el que està posant per damunt de tot és el seu interés personal, està anant per lliure i el que actua de manera paral·lela al partit és ell".

Per la seua banda, Sanguino porta dies sense pronunciar-se públicament al marge de l'escrit que va enviar a Ferraz. El seu últim missatge en el seu perfil de Twitter, d'aquest dimarts, és el proverbi llatí 'Feci quod potui, faciant meliora potentes' (Vaig fer el que vaig poder, que els qui puguen ho facen millor).