La web de l'UJI obté la cinquena millor puntuació en accessibilitat de les universitats espanyoles

La Universitat Jaume I de Castelló se situa en cinquena posició en accessibilitat del portal web d'un total de 50 universitats espanyoles, segons l'últim informe elaborat per l'Observatori d'Accessibilitat Digital.

El lloc web de l'UJI ha obtingut una puntuació mitjana de 9,13 sobre 10, la qual cosa representa una pujada de l'1,54 en relació amb l'avaluació anterior. A més, ha escalat cinc posicions enfront de l'any 2020 i, a nivell global, se situa en el lloc 19 de 110 portals web analitzats, tres llocs més amunt respecte a l'avaluació anterior en complexitat alta.

La Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA) de l'UJI és l'encarregada de vetlar per l'accessibilitat digital en la Universitat i mantindre tot el seu contingut digital accessible per a totes les persones usuàries, tal com marca el Reial decret 1112/2018, que estableix que tots els servicis web i aplicacions mòbils de les administracions públiques han de ser accessibles per a totes les persones.

"L'objectiu és incloure informació clara, millor estructurada i que es puga processar fàcilment per tots els usuaris, independentment que tinguen alguna discapacitat o no", ha assenyalat Ricardo Borillo, membre de la URA i analista de la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació.

Incorporar subtítols en els vídeos, afegir una descripció alternativa a les imatges i evitar aquelles que són només decoratives, eliminar els elements mòbils, indexar els continguts o cuidar el tipus i grandària de font són alguns dels criteris utilitzats per la Universitat per a evitar les barreres digitals.

CURS DE FORMACIÓ

En aquest sentit, la URA ha col·laborat, durant l'últim any, en un curs de formació destinat als gestors de contingut del portal web corporatiu per a transmetre consells i ferramentes de com publicar informació de manera accessible, ja que l'accessibilitat s'ha de tindre en compte en el disseny, la gestió, el manteniment i l'actualització de la pàgina web.

"Realment, són les persones que introdueixen contingut en la web les que han de tindre eixa sensibilitat i compromís davant de l'accessibilitat i, en això, la universitat fa una aposta forta en formació per al professorat, però també per al personal d'administració i servicis que està bolcant documentació i informació en les pàgines dels diferents servicis", ha explicat Olga Carbó, coordinadora de la Unitat de Diversitat i Discapacitat i de la URA.

A més, la Jaume I treballa en un desenvolupament continu de ferramentes tecnològiques accessibles i en l'elaboració dels informes anuals per al Ministeri que verifiquen l'accessibilitat del portal. D'aquesta manera, es revisen periòdicament i se solucionen els possibles problemes que s'hagen detectat per a trencar les barreres digitals.