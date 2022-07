La Llibreria Ramon Llull de València, Premi 'Boixareu Ginesta' al llibreter de l'any

Amb aquesta distinció, la FGEE reconeix "el prestigi d'aquesta llibreria en el seu àmbit territorial d'actuació i la seua important tasca cultural, acollint en la seua seu nombrosos actes amb autors i editors literaris", informa l'entitat en un comunicat.

Per a la llibreria valenciana, que enguany compleix el seu vinté aniversari, les tasques de foment de la lectura i de difusió cultural formen part inseparable del seu ADN. Per aquest motiu, basen la major part del seu treball sobre dos pilars fonamentals que cuiden especialment: el seu fons bibliogràfic i la programació cultural.

Així mateix, la Ramon Llull realitza un important esforç per a oferir una sòlida programació de difusió cultural i foment de la lectura, així com per a generar un espai de trobada, reunió i intercanvi de la comunitat lectora, que busquen ampliar de manera constant. Per a açò, organitzen clubs i tallers de lectura, cicles monogràfics, aules d'humanitats, festivals de filosofia i literatura, trobades amb autors i presentacions de novetats.

AULES D'HUMANITATS

En paraules d'Almudena Amador, propietària de la llibreria, "la lectura és un acte de resistència". "El nostre principal objectiu -prossegueix- és poder continuar amb la nostra tasca, aconseguir una solvència estable que ens permeta construir un equip i ampliar així la nostra capacitat de treball i organització". En els seus plans a mitjà termini està tornar a obrir les aules d'humanitats, que van haver de ser clausurades per la pandèmia.

El Premi 'Boixareu Ginesta' distingeix, des de 1995, la tasca d'aquells llibreters i llibreries que juguen un important paper en el desenvolupament i foment de la cultura literària i contribueixen a la consolidació de la cadena del llibre en els seus àmbits d'actuació.

L'entrega d'aquest guardó es realitzarà el 6 d'octubre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), en el marc de les activitats de Liber 2022.

En el mateix acte s'entregaran el Premi Liber al foment de la lectura en Mitjans de comunicació, que enguany ha recaigut en Radio Nacional d'Espanya en la persona d'Ignacio Elguero; el Premi Liber a la millor adaptació d'una obra literària al llargmetratge 'Pan de limón con semillas de amapola'; així com el Premi Liber a la millor iniciativa de foment de la lectura en Biblioteques obertes al públic. A més, es premiarà a l'autor hispanoamericà més destacat i s'homenatjarà a un editor per la seua trajectòria en el món del llibre. Aquests últims tres premis s'aniran coneixent pròximament.