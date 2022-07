Investiguen un piròman responsable de quatre incendis a Alcàsser i Picassent

El piròman, un home de 67 anys i nacionalitat espanyola, iniciava focs en zones de vegetació quan tornava de la seua visita a la seua parella sentimental, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

Els passats dies 26 de juny, 1, 2 i 8 de juliol es va tindre coneixement de l'existència de diversos incendis, alguns dels quals impedien la correcta visibilitat en una autovia propera.

Les flames sempre s'iniciaven prop d'una passarel·la que uneix les poblacions d'Alcàsser i Picassent i van haver d'acudir bombers per a sufocar les flames.

Després de diverses perquisicions, els agents van determinar que l'autor d'aquests incendis acudia diàriament a visitar a la seua parella sentimental i que, al seu retorn, aprofitava per a provocar, intencionadament, els incendis.

Així, al juliol els agent van començar a investigar l'home per un delicte continuat d'incendi no forestal i van intervenir també els útils que utilitzava per a iniciar els focs. De les diligències és competent el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Picassent.