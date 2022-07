Lara Álvarez y Fernando Alonso, juntos en un plató: así fue la reacción de la presentadora

Lo que parecía imposible, Idol Kids lo hizo este miércoles real. Lara Álvarez y Fernando Alonso, juntos en un plató de televisión. Pero no, no se trataba del piloto de F1 y ex de la asturiana.

Lara protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche al conocer en persona a un pequeño artista llamado Fernando Alonso. Un instante que ha sido una de las cosas más comentadas en las redes sociales de esta primera gala del talent musical de niños.

Fernando es un joven cantante de 14 años llegado, cómo no, de Asturias, y logró el favor del jurado cantando Esclavos de tus besos, uno de los temas icónicos de David Bisbal.

A su llegada a la sala de visionado, Lara tiró de humor recibiéndolo al grito de "¡Fernando Alonso!", mientras ondeaba una bandera de final de carrera de Fórmula 1.

Hay que recordar que el deportista y la televisiva fueron pareja durante dos años e, incluso, se llegó a hablar de boda. Finalmente, no fue así y rompieron, tomando ambos caminos por separado.