Mesa d'Educació en Llibertat critica la "falta de diàleg i sensibilitat" davant l'assignatura de Religió en la LOMLOE

El col·lectiu assenyala, en un comunicat, que l'entrada en vigor el pròxim curs escolar de la LOMLOE s'ha de concretar a la Comunitat Valenciana a través del Decret d'Ordenació Acadèmica que la Conselleria d'Educació té la responsabilitat de publicar i en el qual es concreten per a totes les assignatures, i també per a la de Religió i Moral Catòlica, les càrregues horàries, el funcionament general, etc.

Davant aquesta situació, la Junta de la Taula d'Educació en Llibertat, integrada per organitzacions representatives de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana, defèn que "l'especificitat de l'assignatura de Religió i Moral Catòlica requereix de la necessària col·laboració i diàleg entre l'administració educativa i els responsables de cada confessió religiosa en la mesura que una desenvolupa la norma marc mentre que els altres són responsables del curriculum i del professorat que la imparteix".

En aquest sentit, els delegats d'Ensenyament de les Diòcesis de la Comunitat Valenciana -Sogorb-Castelló, València i Oriola-Alacant- sol·licitem fa mesos mantindre una entrevista de treball amb el secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional per a conéixer el desenvolupament autonòmic de la LOMLOE, sobre la classe de Religió i "dialogar així els temes que de la implantació de la nova llei podrien repercutir en l'assignatura".

"Després de setmanes de silenci -relaten- se'ns va comunicar que no era moment i ja se'ns avisaria. Al final de curs i davant la falta d'una convocatòria, es va tornar a sol·licitar aquesta reunió, la qual fins ara no ha sigut possible. Pensem que hem perdut l'oportunitat de dialogar sobre unes instruccions que van a influir en la configuració de l'assignatura i els professors de Religió i Moral Catòlica".

En aquesta línia, recalquen que, "com tot el que es refereix a aquesta octava reforma educativa en democràcia, el procés no ha sigut l'adequat". En la seua opinió, "a hores d'ara del calendari, l'organització del pròxim curs escolar s'està improvisant sobre la base d'esborranys". "Pareix que pretenga que els nous decrets passen desapercebuts perquè el temps de reacció de professorat i famílies siga el menor possible".

"HORARIS MÍNIMS I CONFUSIÓ"

La Taula afig que la Conselleria ha anat facilitant als equips directius de col·legis i instituts una sèrie d'"esborranys de decrets" perquè organitzen el pròxim curs.

Les diferents versions d'aquests esborranys "han circulat entre la comunitat educativa, però cap ha sigut remès de manera oficial als responsables de les diòcesis fins que es va fer una queixa formal".

"S'han pres decisions en els centres que afecten a l'assignatura i al professorat sense tindre coneixement dels mateixos i amb la inseguretat jurídica que suposa prendre decisions que afecten als horaris i configuració curricular d'aquesta matèria, afectant al seu torn al treball dels professors", lamenten.

Així mateix, creuen que els esborranys mostren "una falta total de sensibilitat cap al treball dels docents d'aquesta matèria, que han vist reduïda a la mínima expressió la càrrega horària de l'assignatura".

Un horari tan limitat "impossibilita un desenvolupament adequat d'aquesta o de qualsevol altra matèria", adverteix l'òrgan, que reivindica que no es pot parlar de "qualitat educativa ni d'educació integral de la persona" sense un adequat reconeixement i per tant també presència horària de l'assignatura de Religió i Moral Catòlica".

D'altra banda, expressen la seua "preocupació" per en què consistirà l'anomenada "atenció educativa". "La voluntat del legislador de deixar sense una assignatura espill la classe de Religió i Moral Catòlica, ha substituït l'anterior assignatura de valors ètics per una anomenada atenció educativa la pròpia definició de la qual és tan oberta que ningú sap molt bé de què es tracta. Es troba a faltar la mateixa claredat per a conéixer en què va a consistir aquesta "atenció educativa" i quin serà el seu contingut en la pràctica", postil·len.

També en Batxillerat, prossegueixen, els esborranys de decrets, deixen la Religió i Moral Catòlica en un estatus d'inferioritat que gens té a veure amb que siga una assignatura equiparable a "matèria fonamental", com arrepleguen els acords entre l'Església i l'Estat Español, en la mesura en què deixa d'oferir-se com la resta d'optatives i l'alumne que la trie tindrà una hora lectiva més que la resta de companys.

A més, per les experiències d'altres moments en què es va intentar aquesta forma de pressió contra l'assignatura es va estendre la "consigna no escrita" de col·locar-la en l'horari a primeres o últimes hores.

"Açò en la pràctica -subratllen- ja va ser motiu de discriminació per a l'alumnat de Religió i Moral Catòlica que havia d'entrar abans o anar-se'n després que la resta dels seus companys i per tant veien dificultat l'accés en igualtat al transport, i altres complicacions afegides".

Finalment, la Mesa realitza una sèrie de petició és, entre elles que es tinga en compte "la dignitat d'aquesta assignatura i la igualtat amb la resta de matèries fonamentals sense dependre de preferències ideològiques o polítiques", la valoració del treball dels docents i la seua formació permanent per a estar actualitzats i concordes a cada temps, la igualtat de condicions acadèmiques per a les famílies i alumnes que, en el seu dret, la "transparència en el fons i forma" o "la maduresa per a superar les preferències personals o ideològiques per al ben comú de tots els alumnes, tant dels qui lliurement l'escullen com d'aquells que no ho fan".