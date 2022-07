Paco Roca, Marta Sanz, Espido Freire i Daniel Monzón, mentors de nous talents en el certamen 'Artilugio'

En el marc de l'Any Europeu de la Joventut, la iniciativa busca "incentivar activitats i projectes per als joves per a tractar d'atenuar les conseqüències de la pandèmia", destaca la corporació provincial en un comunicat.

El termini d'inscripció a 'Artilugio' es perllongarà fins al 15 d'agost i es pot formalitzar en la web del certamen, artilugiovalencia.com

Els interessats poden inscriure's en qualsevol de les cinc disciplines del certamen: narrativa, poesia, fotografia, cinema i còmic/il·lustració.

En paraules del diputat de Joventut, Andrés Campos, "'Artilugio' respon la intenció que tenim en l'àrea de crear nous projectes dirigits als joves, no només per a impulsar el seu talent sinó perquè existisca una interacció entre els propis creadors, en la línia que iniciem amb el festival Salitre, que difon la literatura a través de la música i les arts visuals i que va tindre un gran èxit en la seua primera edició".

El certamen treballarà en tres nivells: selecció de millors joves creadors, mentoria de creadors consagrats i diàleg entre joves creadors. "Té un caràcter multidisciplinari", assenyala Andrés Campos, ja que incidirà en "diferents àrees creatives com la narrativa, la poesia, la fotografia, el cinema i l'univers del còmic i la il·lustració".

El procés d'inscripció permetrà seleccionar entre cinc i deu joves creadors per disciplina, en cadascuna de les quals comptaran amb el suport de mentors consagrats. Aquests mentors són la figura clau del certamen, ja que "transcendeixen la figura del professor convencional i aportaran la seua experiència amb models i testimoniatges en primera persona; un elenc de professionals mai abans vist que acompanya el naixement d'un projecte il·lusionant que ajudarà a formar noves generacions de creadors".

En aquesta primera edició, 'Artilugio' comptarà amb mentors de la talla del dibuixant i il·lustrador Paco Roca, Premi Nacional del Còmic; l'escriptora Espido Freire, Premi Planeta; el cineasta Daniel Monzón, guanyador del Goya per 'Celda 211' i 'Las leyes de la frontera'; el fotògraf Txema Salvans, premi FotoPres; i la novel·lista i poeta Marta Sanz, reconeguda amb l'Ull Crític i l'Herralde entre altres premis, com el de la Crítica de Madrid pel seu poemari 'Vintage'.

COMITÉ DE SELECCIÓ

La selecció es farà a partir dels treballs previs dels aspirants, que seran avaluats per un comité triat per l'organització d''Artilugio'. Durant el mes de setembre, els seleccionats gaudiran de masterclass impartides per professionals consagrats, així com de mentories particulars, durant les quals abordaran un aspecte concret de la disciplina en la qual participen i es plantejarà l'elaboració de treballs.

En la tercera fase, s'avaluaran tots els treballs encarregats pels lectors i s'escolliran els millors, els quals rebran un reconeixement posterior. Artilugio naix amb la vocació de perdurar i de formar, a través de successives edicions, un selecte grup de mentors que configurarà un planter històric sobre el qual construirà el seu prestigi. Un patrimoni que es veurà enriquit pels joves creadors els treballs dels quals siguen reconeguts pel certamen, al qual podran tornar per a oferir testimoniatge de la seua evolució creativa.

El director del certamen, Santiago Álvarez, celebra que les administracions "donen suport als joves quan donen els seus primers passos en el món de la creació".

"En el cas d''Artilugio', -ha manifestat- aquesta primera edició arranca amb un elenc de mentors excel·lent, però confiem en les immenses possibilitats de creixement en el futur, amb la intenció de desenvolupar noves activitats i dinàmiques perquè el certamen evolucione, sempre sota el prisma de la creativitat, i que servisca de ferramenta per a adaptar-se als nous temps".