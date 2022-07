El protocol de prevenció de violència masclista de Castelló ha derivat ja a 40 dones al SIO

L'engegada del protocol d'actuació coordinada de l'Ajuntament de Castelló per a l'atenció integral de les dones víctimes de violència de gènere ha sigut tot un "èxit" ja que ha involucrat a tots els departaments en matèria de prevenció de violències masclistes. De fet, des que s'aprovara al setembre del 2020 ja s'han derivat 40 dones al Servici d'Igualtat d'Oportunitats (SIO) des d'on es realitza una intervenció especialitzada amb un itinerari personalitzat.

És a dir, en detectar possibles situacions de violència masclista en dones que prèviament no han denunciat i que arriben a l'Ajuntament a fer qualsevol tràmit, els hi ofereix la possibilitat de rebre una atenció per part del SIO, el qual desenvolupa un itinerari personalitzat i recursos per a poder eixir d'eixe entorn de violència.

Es tracta de recursos com a ajuda psicològica, trobar independència econòmica i orientació laboral, allotjaments d'urgència o atenció social, entre uns altres, amb la finalitat de millorar la qualitat en l'atenció d'aquestes persones i previndre situacions desfavorables.

D'aquestes 40 derivacions que ja s'han realitzat, 23 han finalitzat la intervenció per haver aconseguit els objectius proposats o haver sigut derivats a altres recursos d'atenció, mentre que les altres 17 dones segueixen en intervenció o atenció per part del SIO.

Per tant, amb el protocol es garanteix coordinar totes les accions que els diferents departaments i servicis municipals duen a terme en relació amb aquesta matèria, la qual cosa permet optimitzar els recursos disponibles i oferir una atenció de qualitat a les víctimes, així com afavorir una resposta més ràpida, eficaç i contundent contra la violència masclista.

PREVENCIÓ

En aquesta línia, la regidora de Feminisme a la ciutat, Verònica Ruiz, ha destacat la necessitat de seguir avançant en matèria de prevenció en violència de gènere perquè "la prevenció és requisit sine qua non per a no haver de lamentar futurs minuts de silenci". "La protecció, l'acompanyament i l'atenció són molt importants, però és estrictament necessari treballar en matèria de prevenció", ha afegit l'edil Ruiz.

"Des de l'àrea de Seguretat Pública i Emergències estem satisfets del treball realitzat fins al moment per la unitat Viogen i per açò seguirem treballant en la mateixa línia i col·laborant amb la resta d'àrees municipals implicades", ha destacat el regidor de Seguretat Pública i Emergències, Octavio Traver.

Per la seua banda, la regidora de Benestar Social, Patricia Puerta, ha posat en valor les accions impulsades en el marc d'aquest protocol d'actuació coordinada, que "permet reforçar l'atenció, l'assistència i la protecció de les víctimes".

Així doncs, el protocol de prevenció millora l'atenció integral a les dones víctimes de la violència de gènere impulsant la coordinació efectiva de tots els departaments municipals que intervenen en l'atenció de la violència masclista.

L'objectiu és establir canals de comunicació directa i efectiva entre els departaments que detecten situacions de possible violència masclista per a la seua derivació immediata al SIO, des d'on s'analitzen les necessitats detectades i s'elabora un itinerari personalitzat d'atenció per a cada dona, prèviament consensuat amb ella.

La comissió de seguiment del protocol està constituïda per les regidories i el personal tècnic de les àrees de Feminisme i LGTBI, Benestar Social, i Seguretat Pública i Policia Local.