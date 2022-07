Una mostra interactiva al Palau Provincial d'Alacant desplega l'enginy de Da Vinci amb 50 peces

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, i la vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, han inaugurat la selecció aquest dimecres acompanyats pel seu comissari, Xavier Costa.

Durant la presentació, Carlos Mazón, ha ressaltat "l'esforç i interés" de la Diputació d'Alacant per la defensa i el foment de l'art i de la cultura. "És una inversió completament necessària i prioritària per a aquesta corporació i es materialitza en projectes de gran envergadura, com aquesta mostra internacional que ens permet acostar-nos i introduir-nos en la ment d'un dels més grans genis de tots els temps", ha puntualitzat.

Per la seua banda, Julia Parra ha destacat "la singularitat, la qualitat i el caràcter gratuït d'aquesta nova exposició que posa de nou de moda Alacant com a destinació cultural". La diputada ha confirmat l'interés traslladat per nombrós públic de la província i d'altres llocs, als qui ha convidat a visitar la mostra a partir de hui.

"Inaugurem amb aquesta ambiciosa proposta una nova etapa en la qual fem un pas més en la programació anual amb la qual hem tractat de compatibilitzar el suport als artistes locals amb grans projectes a l'altura de les grans capitals que ara es poden visitar ací", ha manifestat.

Xavier Costa ha posat en valor els treballs realitzats per a adaptar a la sala d'exposicions del Palau Provincial la col·lecció procedent del Museu Leonardo a Venezia. L'objectiu d'aquest projecte és donar a conéixer al món l'obra de Da Vinci mitjançant fidels recreacions de les seues màquines que s'han elaborat a través de dibuixos dels Codici di Leonardo i poden ser provades pel públic per a familiaritzar-se amb els principis bàsics de física i enginyeria.

Totes les rèpliques han sigut construïdes principalment pel florentí Tarchiani i el seu equip de col·laboradors amb sistemes íntegrament artesanals i amb especial atenció a l'acabat i l'ús de materials, els disponibles en el segle XV.