Diputació de València reparteix 420.000 euros per a projectes contra la violència de gènere a 92 municipis de la xarxa

En total, 418.000 euros que es repartiran entre 92 municipis de les 15 comarques valencianes, i que oscil·len entre els 800 euros de la Font de la Figuera i els més d'11.000 que rebrà Alzira, segons ha informat la institució provincial.

La responsable de la delegació provincial d'Igualtat, Eli García, explica que aquestes ajudes permeten als ajuntaments engegar programes que incideixen en la prevenció i la formació per a fer front a la violència contra les dones, al mateix temps que "reforcen l'intercanvi d'experiències i el treball en xarxa que proposa la Diputació amb la finalitat de donar la millor resposta possible contra la lacra masclista".

Entre les sol·licituds admeses per l'equip d'expertes i el personal tècnic de l'àrea d'Igualtat destaquen els projectes formatius en matèria d'igualtat i de detecció de conductes violentes contra les dones; programes educatius de foment d'una comunicació basada en la visibilitat de la dona; tallers per a incentivar la igualtat entre l'alumnat de centres escolars; protocols i ferramentes per al personal tècnic i polític contra la violència de gènere; i fins a una gimcana coeducativa que a Alaquàs han batejat com 'Doy la chapa por la igualdad'.

REPARTIMENT COMARCAL

Per comarques, L'Horta rebrà 133.000 euros en ajudes que es repartiran 13 ajuntaments de L'Horta Nord i d'altres de L'Horta Sud, mentre que La Ribera supera els 87.000 euros que serviran per a finançar projectes de set consistoris de la Ribera Baixa i 10 municipis de la Ribera Alta.

Destaquen igualment la comarca Requena- Utiel, amb 34.000 euros que es repartiran set dels seus nou municipis; i L'Hoya de Buñol, amb 20.000 euros per a finançar projectes en sis dels seus nou consistoris.

A més, La Vall d'Albaida disposarà de 51.000 euros per a una dotzena d'ajuntaments; el Camp de Túria distribuirà més de 25.000 euros entre sis municipis; La Costera i La Safor disposaran de 20.500 i 16.500 euros respectivament per a cinc projectes en sengles localitats de cada comarca; i La Canal rebrà una mica més de 10.000 euros que arribaran a Énguera, Anna i Navarrés.

El repartiment es completa amb ajudes per a Villar del Arzobispo i Xelva en La Regió muntanyenca; Ademús en el Racó; Sagunt en el Camp de Morvedre; i Aiora en la Vall que porta el seu nom.

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València es va crear al novembre de 2018 amb mig centenar de membres fundadors. En l'actualitat compta amb 144 municipis adherits, més de la mitat dels ajuntaments de la província.