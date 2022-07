PACMA exigeix depurar responsabilitats després dels tres morts en 24 hores pels bous al carrer

En un comunicat, el partit animalista lamenta que aquestes tres localitats han vist morir violentament envestits tres homes en menys de 24 hores mentre participaven en els festejos taurins locals.

Reclama que es responsabilitze tant als organitzadors dels esdeveniments com als respectius ajuntaments i la Generalitat per autoritzar la festa, "posar en perill conscientment la vida dels ciutadans i infligir maltractament als animals".

"Totes aquestes morts poden evitar-se amb un senzill tràmit -defèn el president de la formació, Javier Luna-. Prohibir l'ús d'animals en les festes populars no és una opció, sinó una necessitat. Cada poble té la potestat de convocar o no aquestes festes i decidir si participen o no animals en elles; ningú els obliga a posar en perill d'aquesta manera a la gent".

També alerta que els 'bous al carrer' d'enguany estan "desbocats" a causa de l'aturada de la pandèmia i que s'ha documentat fins i tot la presència de menors en altres ocasions "Volem saber a quants morts i ferits estan esperant arribar per a posar punt i final a aquesta vergonya nacional".

Demana a més al director general de Drets dels Animals, Sergio García Torres, que demane el cessament immediat dels festejos taurins a Espanya i "no atenga als interessos del sector ramader o del lobby taurí, principals impulsors dels tancaments".

I fa una crida a la "raó" dels veïns de les localitats on se celebren aquests festejos: "No us jugueu la vida, no participeu i no doneu suport aquest contrasentit; en cas contrari, cada any lamentareu morts noves".