El armario de baño más vendido de Amazon, la solución para integrar el lavabo sin obras... ¡y ganar espacio de almacenamiento!

A veces, el problema no es de espacio, sino de organización. No contar con las herramientas de orden suficientes en casa, desde perchas troqueladas para el armario para multiplicar su capacidad a cubos de basura plegables que eviten que ocupemos un espacio constante y útil, puede llevarnos a creer que las habitaciones son pequeñas y que, por tanto, nuestros problemas no tienen solución sin obras o sin una inversión que escapa a nuestras posibilidades. Por eso, antes de tomar ninguna decisión, lo mejor es buscar esos básicos que con poca instalación pueden ayudarnos a ganar espacio de la cocina al baño.

Precisamente es para esta estancia para la que hemos encontrado una solución tan bonita como útil, a la par que económica. Se trata de un mueble blanco para el lavabo que se instala sin necesidad de obras, con un par de estantes y puertas. Está a la venta por menos de 60 euros y, además, goza de la etiqueta de ‘Nº1 más vendido’ de Amazon y de cuatro estrellas doradas que dan buena cuenta del éxito que tiene entre los que apuestan por él. ¿Quieres saber qué más va a ofrecerte? ¡Pues sigue leyendo!

El armario de baño más vendido de Amazon. Amazon

Este modelo tiene unas dimensiones de 60 centímetros de ancho, 60 de alto y 30 de fondo y ofrece un diseño sencillo en color blanco para que sea una pieza atemporal en nuestro baño. La simpleza de su estructura también permite que su montaje sea sencillo, como destacan algunas de las reseñas que ha recibido el producto en el marketplace. Aunque hay que integrar el lavabo en su interior, el espacio del que dispone facilita este paso. Otras de las bondades que aseguran de este modelo algunos usuarios es que tiene una buena capacidad, característica que se multiplica si optamos por una organización eficiente a través de artículos como cajas de almacenaje. En el catálogo de Amazon también encontramos sets, como este de 10 piezas de distintos tamaños (https://www.amazon.es/Evance-Organizador-Organizadores-Transparentes-Tranparente/dp/B08B8593QL/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=32RB2PNVHAKL6&keywords=organizador+ba%C3%B1o&qid=1658313634&sprefix=organizador+ba%C3%B1o%2Caps%2C95&sr=8-5 +TAG), que nos ayudan a mantener el orden dentro del mueble, incluso cuando hay que contar con el volumen del lavabo, como es el caso de este mueble lacado.

