Valenciaport invertirà més de 86 milions en el port de Sagunt

Martínez ha participat en un esmorzar organitzat per l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM), al costat de la presidenta de la institució, Cristina Plumed, i l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, segons ha informat l'autoritat portuària.

Sobre aquest tema, ha recordat que s'està elaborant un Pla Estratègic per al port de Sagunt per als pròxims anys que comptarà amb la participació de les empreses i la comunitat portuària que opera en aquest enclavament. "En aquest pla hem de dissenyar el futur de Valenciaport, i si pensem en aquestes necessitats hem de treballar amb la vista posada dins de 25 anys", ha recalcat.

En aquest sentit, ha indicat que "cal analitzar els trànsits futurs i veure com es fa la tercera dàrsena en funció de les previsions d'aquests trànsits". A més, ha recalcat que el port de València "ja no té més capacitat de creixement", per la qual cosa el seu creixement natural passa pel port de Sagunt.

Per açò, la connexió entre les dos instal·lacions portuàries "és una cosa que caldrà replantejar-se perquè connectar aquestes dos infraestructures farà falta en un futur". Finalment, ha apuntat que les instal·lacions de Valenciaport han sigut "clau" per a la futura instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen a la ciutat, "especialment per a les seues importacions".

Quant a les inversions previstes en el Pla d'empresa per al recinte saguntí, en matèria Port-Ciutat es destinaran més de 10 milions per a l'ordenació de la zona nord i l'adequació del pantalà. Així, ha confirmat que ja es trava en aquest projecte amb la licitació del passeig marítim a la qual s'han presentat cinc empreses. El Pla també contempla 25 milions per a accessibilitat ferroviària i viària, o més de 40 milions per a la generació i condicionament de nous atracades i superfícies.

Per la seua banda, Cristina Plumed ha assegurat que el port de Sagunt "ha tingut molt a veure" amb la decisió de Volkswagen de situar en Parc Sagunt II la seua futura gigafactoria de bateries. Per açò, ha confiat que aquest fet permeta al port seguir creixent i també accelerar les infraestructures que hi ha pendents de realitzar i que segueixen en l'agenda de reivindicacions d'ASECAM, "sense oblidar-nos d'eixa connexió entre els ports de València i de Sagunt que nosaltres considerem que és molt necessària".

ACCELERAR INFRAESTRUCTURES

Per la seua banda, l'alcalde de Sagunt ha destacat que el port de la ciutat "és un port polivalent, i això té els seus avantatges, però també els seus inconvenients encara que és cert que les limitacions a poc a poc hem d'anar llimant-les i és cert que hi ha hagut un canvi referent a açò en els últims anys per voluntat i, també, per necessitat".

Finalment, Moreno ha destacat la sol·licitud de col·laboració cap a la comunitat portuària per al desenvolupament del futur pla estratègic de l'APV, "perquè la infraestructura responga els interessos econòmics que hi ha al voltant i que permeta a les nostres empreses ser més competitives".