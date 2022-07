Planes para el fin de semana: descubrir cómo vivieron seis momias egipcias y escuchar el viento del sur con Quique González

Planes para pasar este fin de semana en Madrid, tanto al aire libre como al acondicionado, para todos los gustos: CaixaForum nos acerca las momias egipcias del British Museum; El Lago de los cisnes por una compañía de ballet que llega desde Kiev; las conexiones entre deporte y política mundial en un escenario teatral; un artista que decoró lujosos interiores por todo el mundo, recreado en la Fundación Juan March; Quique González en el patio de Condeduque con su último disco; y en ese mismo espacio al aire libre cerramos con una propuesta infantil llena de magia y marionetas gigantes.

1. Teatro. 'RUN [Jamás caer vivos]' en Teatros del Canal

Una escena de 'RUN [Jamás caer vivos] en la Sala Verde de Teatros del Canal Pablo Lorente

La versátil Sala Verde de Teatros del Canal adopta estos días el aspecto de un polideportivo, con marcador electrónico en lo alto y suelo que parece el parqué de una cancha de baloncesto. Hasta el 31 de julio, todas las tardes se juegan los cuatro cuartos de un hipotético partido de baloncesto -algunos recordamos los dos tiempos de 20 minutos, cuando Corbalán manejaba los partidos a su antojo- en el que la geopolítica de los últimos cincuenta años se entremezcla con el deporte en la nueva propuesta teatral de José Padilla. Se titula RUN [Jamás caer vivos].

Los dos grandes bloques políticos de la segunda mitad del siglo XX encontraron en el deporte un lugar en el que escenificar su enfrentamiento, como en la disputa del oro en baloncesto de los JJOO de Munich’72, donde USA y URSS llegaron a un apretadísimo y controvertido final que se recrea en la obra.

Padilla pretende descender del orden mundial a la esfera más íntima, y aquí busca una lectura derivada de aquellos jugadores que se negaron a jugar con el equipo nacional norteamericano, en protesta por la discriminación racial que aún se vivía en EEUU.

José Padilla, autor del texto (en el centro), junto a los actores del elenco Javier Naval

En lances más recientes, manifestaciones realizadas en la órbita del deporte han provocado conflictos diplomáticos, como el que un tuit de apoyo a los opositores que en Hong Kong se levantaron en las calles contra el gobierno, lanzado por el mánager de los Houston Rockets (NBA), generó en las relaciones entre EEUU y China. En la obra de Padilla se escenifica la reprimenda que el manager se llevó por tal ocurrencia y acto seguido una muy buena escena en la que algunos jugadores de la NBA en Shanghai se niegan a dar la cara por algo que ellos no habían provocado.

Las escenas se suceden con agilidad y cierta confusión, se acumulan numerosos hechos -quizás demasiados- y reivindicaciones varias, interrumpidas con sobresaltos de música que convierten el escenario en una pista de baile. La narración recae en los intérpretes que, como un coro a seis voces, van relatando las circunstancias que tratan de transmitirse, derrochando intensidad y entusiasmo.

Almudena Puyo y el resto del elenco de RUN [Jamás caer vivos] Pablo Lorente

En sendos monólogos conocemos la historia real de Brittney Griner, una jugadora de baloncesto de la WNBA que se encuentra detenida en Rusia; o el testimonio de una trabajadora mexicana condenada en Qatar por las leyes islámicas. Esto último da pie a una crítica dirigida al próximo Mundial de fútbol en este país. No faltan parodias de Piqué, Rubiales y hasta un apunte dedicado al Rey Juan Carlos I.

2. Exposición. 'Recuerdos y evocaciones' de Josep M. Sert

Recreación del salón de los Saxton con las pinturas originales de Sert Adolfo Ortega

Si la sala verde de Teatros del Canal se ha transformado en una pista de baloncesto, siguiendo con este juego de las simulaciones, la Fundación Juan March ha recreado el comedor de la casa de campo de Sir Saxton Noble, pionero de la industria ferroviaria en Inglaterra, en la exposición dedicada al pintor, decorador y muralista Josep María Sert (Barcelona, 1874-1945).

Tras una reflexión previa sobre el modo más adecuado de mostrar al público unas obras diseñadas para ubicarse en el ámbito privado, con todos sus condicionantes de dimensiones y formatos diversos, se propone la configuración que vemos en las fotos, “con el deseo de ayudar al espectador a experimentar el ambiente originario de un conjunto artístico que Sert concibió como un todo evocador de determinadas realidades, doméstico y ornamental”, tal y como se explica en el catálogo de la exposición editado por la Fundación Juan March.

'La bola mágica' (1916) de José María Sert Colección particular

La muestra consta de dos conjuntos decorativos procedentes de colecciones particulares, instalados en sendas plantas del edificio de la Calle Castelló. En planta baja se muestra la comentada recreación del comedor de los Saxton, bajo el título Los recuerdos maravillosos (1916). En ella observamos composiciones de estilo teatral y grandilocuente, con algunas referencias que se repiten en todos los óleos en tela sobre tabla, como la bola de cristal que refleja y deforma una realidad ya de por sí desmesurada. Elementos lúdicos y abigarrados conglomerados de personajes; animales exóticos a veces plasmados en recreaciones de porcelana; o ambientes de júbilo como en El tiovivo que vemos aquí:

La obra de José María Sert -así se le conoció desde siempre- se encuentra diseminada por todo el mundo, decorando residencias privadas, catedrales, iglesias, palacios, hoteles y hasta el Congreso de los Diputados, en cuya sala de reuniones se muestran paneles alegóricos a varias provincias españolas. El comedor de los barones Rothschild, el Rockefeller Center, la Sociedad de Naciones de Ginebra, o el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York -este último conjunto se encuentran hoy en día en la Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte-, dan idea del enorme prestigio que adquirió el pintor barcelonés a lo largo de su carrera, adoptando un estilo que buscaba inspiración en los grandes pintores venecianos como Tintoretto, Tiépolo, o en el propio Francisco de Goya.

Biombos diseñados por José María Sert en la Fundación Juan March Adolfo Ortega

En la planta sótano, en el vestíbulo de la sala de conciertos, que cuenta con techos altos, se han instalado una serie de gigantescos biombos en lo que se ha denominado Evocaciones españolas (1942), destinadas a la residencia madrileña de Juan March Ordinas. Se caracteriza por la monumentalidad narrada en términos monocromos, con pan de oro y óleo, sobre la que se aplicó un barniz muy brillante que ofrece un lujoso atractivo a estos conjuntos.

Las amables indicaciones del guía que recibe a los visitantes en la sala de los Saxton, dan cuenta de todos los detalles necesarios para disfrutar de esta exposición, que estará abierta hasta el 31 de julio.

3. Música en directo. 'Sur en el valle' de Quique González

Quique González tocará este fin de semana su disco 'Sur en el valle' Juan Pérez Fajardo

Quique González presenta en Veranos de la Villa su último disco, Sur en el valle, título inspirado en ese viento famoso en toda la cornisa cantábrica, portador de sucesos y comportamientos insólitos y al que se asocia todo tipo de leyendas.

Sonarán seguro los doce temas del disco, grabados prácticamente todos en directo, lo cual supone un punto de gran interés en tiempos de producciones tan complejas y artificiales. Talante reposado, en ocasiones teñido de cierta languidez rítmica como en Amor en ruta, pero siempre empleando sonidos instrumentales puros y enraizados. Temas rítmicamente más decididos como Te tiras a matar o Jade, contrastan con otros más intimistas como ese Tornado que se sostiene en unas notas de piano, guitarra acústica y percusión. A estas canciones seguro que se suman los éxitos de Quique González que ha acumulado a lo largo de las dos décadas desde que iniciase su trayectoria discográfica.

Sur en el valle es el decimotercer disco de Quique González. Tiempo en el que el artista madrileño ha construido un repertorio único con la dedicación y el cariño de un artesano. Respetado por la crítica y con un público fiel, vuelve a entregarnos una nueva colección de canciones cocinadas a fuego lento en los Valles Pasiegos.

4. Danza. 'El lago de los cisnes' por el Ballet de Kiev

Julianna Correia y Evgeni Lagunov son los bailarines principales del Ballet de Kiev Adolfo Ortega

El Ballet de Kiev llega al Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio con una de las grandes obras de la historia de la danza, El lago de los cisnes, cuya dirección asume la argentina Ana Sophia Scheller. Pero al interés artístico de la cita se une el carácter humanitario, ya que a través de la venta de entradas se apoyará el trabajo que está realizando UNICEF para salvar y proteger a las familias afectadas por la guerra, tanto en Ucrania como en los países limítrofes donde se han refugiado.

UNICEF ha estado proporcionando, desde los primeros compases de la guerra, artículos de saneamiento e higiene, agua, medicinas, vacunas, kits quirúrgicos y obstétricos, ropa infantil de invierno, suplementos nutricionales, materiales educativos, kits de ocio, ayudas en efectivo, apoyo psicológico, acceso a educación o información sobre los riesgos de las minas y los artefactos explosivos.

El Ballet de Kiev interpretando 'El lago de los cisnes' Cedida

El lago de los cisnes es uno de los ballets más importantes de Piotr Illych Tchaikovsky, coreografiado por Marius Petipa y Lev Ivanov, versión clásica que será la que podamos contemplar en el Teatro Colyseum de la Gran Vía. Los papeles principales de esta obra estarán protagonizados por la jovencísima Julianna Correia, en el papel doble de Odette/Odile, y el bailarín ucraniano Evgeni Lagunov, como Príncipe Sigfrido, que aportará el reposo y la madurez necesaria para que la pareja funcione a la perfección. Dejo aquí una versión fabulosa del denominado Adagio blanco con Lopatkina y Koruntsev:

Goldberg, empresa organizadora de esta gira del Ballet de Kiev, contribuirá al trabajo de UNICEF a través de la venta de entradas para esta representación: por cada entrada vendida, se destinará 1,5 € a favor de UNICEF.

5. Exposición. Momias del Museo Británico en Caixaforum

La vida en Egipto reconstruida a partir de seis momias del Museo Británico Adolfo Ortega

En muchas ocasiones hemos contemplado inconscientemente los sarcófagos como elementos casi decorativos, olvidando quizás que en el interior de esas vistosas carcasas reposaba un ser humano. La idea de la exposición que CaixaForum presenta hasta el 26 de octubre es humanizar estos vestigios del pasado y acercarnos al tipo de persona que albergan en cada caso.

La exposición de hecho se titula Momias de Egipto: Redescubriendo seis vidas, con lo cual ya advertimos el espíritu de la muestra, aproximándonos a cada una de las seis personas que fueron momificadas e intentando recrear sus vidas a partir de la investigación realizada en el British Museum sobre sus restos y los conjuntos funerarios, usando los métodos científicos más punteros.

Precisamente esos avances tecno-científicos son uno de los elementos más atractivos de la exposición. La tomografía computerizada y el uso de imágenes tridimensionales han permitido desentrañar virtualmente los restos momificados sin dañar las momias. Gracias a ello, se han descubierto sorprendentes aspectos de la vida y salud de estas personas hasta ahora desconocidos. Informes de individuos que fallecieron hace dos mil años, más detallados que algunos análisis que la Seguridad Social emite, volante de por medio.

Una momia y la animación tridimensional de su interior Adolfo Ortega

Estas recientes investigaciones permiten conocer mejor las creencias, las enfermedades, los cuidados corporales y la alimentación de los individuos que fueron momificados y obtener una visión única de la vida y la muerte de una de las civilizaciones más fascinantes de la Antigüedad. La exposición presenta también imágenes en 3D y digitales de las capas ocultas de los envoltorios, que se muestran en animaciones en pantallas al lado de los sarcófagos.

Uno de los difuntos tiene el nombre más difícil con el que me he encontrado: Penamunnebnesuttawy. Yo dejaría entrar libremente a quien fuera capaz de nombrarle en la entrada, sea o no cliente de Caixabank. Seguro que el banco está de acuerdo.

Las salas albergan una gran cantidad de información sobre la vida en Egipto Adolfo Ortega

Los seis protagonistas de la exposición son: un funcionario encargado de unos dominios, dos sacerdotes, una mujer casada, un niño y un joven grecorromano que vivieron en diferentes épocas del antiguo Egipto entre los años 800 a. C. y 100 d. C. Cada uno de ellos protagoniza un ámbito de la exposición.

Junto con las momias se pueden ver objetos como máscaras, sarcófagos, vasos, esculturas, joyas, juguetes y enseres de uso cosmético que nos ayudan a comprender mejor la vida cotidiana y las creencias de los antiguos egipcios.

6. Infantil. 'Xarma' llega al patio de Condeduque

El espectáculo 'Xarma' llega este fin de semana a Condeduque Txalap.ART producciones

Xarma es el espectáculo multidisciplinar que Oreka TX, junto con Txalapart ART, estrena en Madrid dentro de la programación de Veranos de la Villa. Un montaje de gran formato, para todos los públicos, en el Patio Central de Conde Duque que pretende hacernos sentir la magia. Marionetas gigantes manipuladas desde el interior y juguetes de gran tamaño componen un imaginario mágico, fuera de lo normal y a estos grandes elementos escénicos se les suman habituales compañeros de viaje de la compañía: la colaboración de las bailarinas de Kukai Datza.

Además de la danza, el circo es otro de los elementos que contribuyen en la creación de esta atmósfera onírica que envuelve a Xarma a través de diversas disciplinas circenses: el circo aéreo en tela y el trapecio doble de la compañía Berdinki y los malabares y báscula acrobática de Xabier Larrea y Gorka Pereira.

Una ensoñadora Maika Etxekopar nos llevará de la mano con su canto y nos adentrará en esta dimensión mágica donde ocurrirá lo que no creíamos posible: los personajes, que pueblan un universo fantástico, juegan entre ellos y nos invitan a que volvamos a jugar, a que creamos en la magia. Será el domingo 24 de julio a las 22.30.