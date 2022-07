Bruselas exige a Putin reactivar el flujo de gas a Alemania: "No hay ningún pretexto, hay turbinas idénticas que podrían encajar"

A la Comisión Europea no le valen las excusas de Rusia para justificar el corte temporal del suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1 ni se cree tampoco las propuestas de su presidente, Vladimir Putin, que ahora dice querer incrementar las exportaciones a la UE por medio de otro gaseoducto por el sur, el Nord Stream 2. La presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha elevado el tono para advertir a Putin que "no hay ningún pretexto" para tener cerrado el flujo gas más allá de este jueves y ha echado por tierra el proyecto alternativo al señalar que el Nord Stream 2 "ni siquiera está operativo".

"No hay ningún pretexto para no suministrar gas. Hay turbinas alternativas, idénticas que podrían encajar", ha dicho tajante Von der Leyen sobre las quejas por parte de Moscú de que la turbina que debería sustituirse en el gasoducto que va directo a Alemania se encuentra en Canadá y no puede llevarse a Rusia, debido a la sanciones impuestas por la UE.

"No es un pretexto válido para no suministrar", ha insistido.

La reparación de este gasoducto hizo que Rusia cortara hace nueve días -en principio, temporalmente- el envío de gas a Alemania. En principio, iba a ser por 10 días y el plazo termina este jueves. Reuters publicó este martes que hasta dos fuentes conocedoras del proceso aseguraron que se retomará el envío, pero la UE contiene la respiración ante la posibilidad de que no sea así y Alemania se una a la lista de países que ya no reciben nada de gas desde Rusia.

Aumentar el envío de gas

En este escenario, Putin ha sorprendido este miércoles con unas declaraciones en las que dice mostrarse dispuesto a incrementar la llegada de gas a la UE, que ya se preparar ante un eventual y "muy probable" corte total de cara al invierno.

Según ha dicho, podría ser a través de otro gaseoducto que une Rusia y el sur de Europa, el Nord Stream 2, y que así se lo había hecho saber al canciller alemán, Olaf Scholz, en una conversación hace unas semanas. "Advertí de que entonces utilizaríamos la mitad del volumen designado para Nord Stream para el consumo y uso doméstico, así que incluso si lanzamos el Nord Stream 2 mañana, no serán 55 mil millones de metros cúbicos anuales, sino exactamente la mitad", ha dicho a la agencia rusa de noticias TAS.

Sin embargo, tampoco Von der Leyen ya creído estos planes y así lo ha dejado claro en la rueda de prensa en la que precisamente ha presentado la propuesta para que los Estados miembros reduzcan un 15% su consumo de gas en previsión de que Moscú terminará cerrando el grifo.

"Hemos escuchado hoy a Putin hablar del Nord Stream 2. Ni siquiera está certificado y ni siquiera está operativo, que quede claro", ha advertido Von der Leyen.