Hasta 100 metros cuadrados de protección sin químicos: así es una de las lámparas antimosquitos más valoradas de Amazon

No hay verano en el que no acabemos con, al menos, una picadura de mosquito en nuestra piel. No importa si nuestro destino es la playa, la montaña o una ciudad muy turística, puesto que estos insectos encontrarán la forma de dar con nosotros. Gracias a ellos, el picor y el escozor serán compañeros de viaje, por mucho que busquemos fórmulas para minimizar sus efectos. De hecho, sabemos que no podemos salir de casa sin el espray repelente que nos ayude a mantenerlos alejados lo máximo posible. También recurrimos a otras soluciones como parches o pulseras antimosquitos, todo para evitar que sus afecciones en nuestra piel sean mayores.

Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en casa? No podemos estar todo el día aplicando una loción repelente para que no se acerquen, así que debemos buscar soluciones prácticas. Las mosquiteras magnéticas que se instalan fácilmente en puertas y ventanas son unas de las favoritas... ¡pero no son las únicas! Los repelentes ultrasónicos y los que difunden aromas que los mantienen alejados son algunas de las propuestas favoritas para el hogar. Pero también son cada vez más populares las lámparas anti mosquitos que emplean luz ultravioleta para que no se acerquen en el área de cobertura. Uno de los modelos más valorados de Amazon es el de Viflykoo, con 22 watios de potencia y una efectividad para hasta 100 metros cuadrados en interior.

Este modelo cubre hasta un área de 100 metros cuadrados. Amazon

La onda de longitud de la luz ultravioleta que emplea la lámpara es de 365 nanómetros, lo que atrae a los insectos. Después, el ratio de cobertura de la lámpara es de una protección para interiores de hasta 100 metros cuadrados. Este método no emplea químicos, por lo que es seguro para colocar en el hogar. Su funcionamiento es silencioso para que podamos usarlo incluso mientras dormimos y que los insectos no nos perturben el sueño. Además, es uno de los métodos más limpios, puesto que su compra incluye una canasta de recolección y un cepillo de limpieza que nos permite deshacernos rápidamente de los insectos.

Como hemos comentado, es uno de los más valorados de la plataforma. Las casi 2.000 opiniones que ha recibido le han otorgado cuatro sobre cinco estrellas doradas. Muchos de los usuarios que ya la han probado destacan su buen funcionamiento y su efectividad con moscas y mosquitos.

