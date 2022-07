Terelu Campos vivió con mucha intensidad la boda de quien fue su expareja, el reportero Kike Calleja y la exconcursante de Gran Hermano Raquel Abad.

Los ya casados celebraron su enlace en la finca El Jaral de la Mira, una enclave idílico en el que se ofreció un menú de lujo realizado por el chef Mario Sandoval, con quien la presentadora se reencontró después de varios meses.

"Cuando llegué al sitio de la ceremonia noté que me estaba poniendo un poco nerviosa y, cuando vi a Kike llegar en un coche de caballos, empecé a derramar las primeras lágrimas. Fue un momento de Ocho apellidos Vascos, pero me encantó, porque lo representaba a él y lo que a él le gustaba", escribió Terelu en Lecturas.

La malagueña esperó, posteriormente, la llegada de la novia con gran emoción, nervios y expectación en parte por el vestido. A pesar de que Raquel le había invitado a las pruebas del traje: "Nunca quise ir, porque necesitaba que me sorprendiera".

"Quizá no me sorprendió porque habíamos hablado mucho del vestido sin dar detalles. Durante la cena lo comenté con Joaquín Torres y con Cristina Cifuentes: ella ha llevado el vestido y no el vestido a ella", confesó de forma honesta Terelu Campos.

Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue la encargada de oficiar la ceremonia, en la que amigos de la pareja como Isabel Rábago o Alejandra Rubio pronunciaron unas emotivas palabras.

Tras el discurso de la hija de Terelu, Alonso Caparrós se acercó a su madre y le comentó: "Casi me acerco con un pañuelo para limpiarte la baba mientras veías a tu hija leer". A lo que la presentadora respondió: "Pues sí. Si no lo hace uno por un hijo por quién lo va a hacer".

Al convite asistieron multitud de amigos de los cónyuges que disfrutaron del banquete y la pista de baile con gran intensidad, como es el caso de Terelu: "¡Madre mía, cómo comimos y cómo bebimos! Hacía años que no recuerdo haber bailado tanto y tan bien".

En el ambiente se respiraba felicidad y rebosaba el "buen rollo", no únicamente por las bebidas alcohólicas: "Percibí que todo el mundo fue muy feliz y que estaban contentos. No solo por el agua con misterio, sino porque, al final, celebrábamos una fiesta".

Para Terelu se trató de una noche de fiesta inolvidable, como hacía años que no recordaba: "Yo soy fiestera, pero es que los novios lo son también. A ver si ahora va a parecer que a la única que le gusta una juerga es a mí. Acabé a las tantas de la madrugada. Ya no me acordaba de lo que era acostarme a la seis de la mañana".