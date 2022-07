El PP critica que "mentre Sánchez anuncia la gratuïtat en alguns trens, els segueix tancant" a la Comunitat

En un comunicat, Barrachina ha criticat que Sánchez "es dedique a gallejar en la seua visita per a inaugurar el tram de la N-232 del Port de Querol amb dos anys de retard i que no faça cap menció al fet que va ser adjudicat i iniciat en 2017 pel Govern de Mariano Rajoy". A més, ha destacat que "l'únic mèrit del govern socialista és haver retardat l'execució de l'obra i haver paralitzat l'altre tram pendent entre Masia de Torreta a Morella Sud previst també per a 2020".

En aquests termes, per al diputat 'popular', "aquest anunci resulta hipòcrita en la mateixa setmana en què es perpetra el tancament oficial de la línia València", davant el que ha garantit que "el PP va a seguir reclamant la reobertura de tots els servicis que ha tancat el PSOE aquest últim any".

Així, Barrachina ha assenyalat que "hi ha més línies de transport ferroviàries en risc de ser eliminades" i ha aconsellat a Sánchez que abans de parlar del "populista gratis total" hauria de "restituir primer les línies que ell mateix ha tancat", entre les quals ha citat la reobertura de la C-4 València- Xirivella, la devolució dels AVE a l'estació d'Atocha i "complir amb el seu compromís amb les plantilles de maquinistes i resta de personal de Renfe".

En aquest sentit, Barrachina ha anunciat la presentació d'una proposta en Les Corts per a restituir la línia València-Conca-Madrid, suprimida per la seua "falta de rendibilitat segons va dir la ministra" de Transports, Raquel Sánchez.

"Són cent mil viatgers a l'any i 2.277 trens, a més del tancament de les pedanies d'Utiel i Camporrobles. Són molts els afectats" ha apuntat. Així mateix, ha recordat que "el govern 'popular' va deixar aprovada una Obligació de Servici Públic amb finançament d'1.100 milions anuals per a compensar qualsevol pèrdua econòmica fins el 2027 per a aquesta línia i totes les que pogueren ser deficitàries econòmicament".

El portaveu també ha mostrat el seu temor al fet que s'eliminen noves línies en un futur immediat: "El Govern preveu endurir les condicions per a declarar les noves obligacions de servici públic i atorgar més preferència als transports per carretera. Hem arribat a tindre 150 trens diaris menys dels quals circulaven en 2018".

Quant als trens de rodalies, Barrachina ha criticat que s'han eliminat "definitivament" la C-4 València-Xirivella i cinc de les sis línies que funcionaven "bé" han passat a encapçalar el "rècord nacional d'incidències ferroviàries".

En Mitjana Distància, ha denunciat que el tancament de la línia València-Conca "sembra l'ombra del dubte" amb retallades en la línia a Villena, Vinaròs, el Xàtiva-Alcoi o el Sagunt-Terol que, segons ha assenyalat, "tampoc passarien el tall dels criteris ministerials".

Per tot açò, Miguel Barrachina ha expressat que "Puig no té cap interés a reivindicar les inversions en infraestructures ferroviàries per a la Comunitat" i ha lamentat que "de nou tornem a ser els perjudicats per Sánchez" i que "Puig es mantinga callat davant el seu cap".