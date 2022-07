El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha equivocado y ha votado a favor en el Senado de la reforma exprés de la ley con la que el Gobierno de Pedro Sánchez busca desbloquear el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que sustituyan a los que acaban de agotar mandato.

Feijóo es senador autonómico y lidera el Grupo Parlamentario Popular en el Senado desde que fue elegido presidente del PP el pasado mes de abril. Los populares siempre se han mostrado en contra de esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al considerar que la intención del Ejecutivo es controlar el TC, por lo que tanto en el Congreso como en el Senado han votado en contra. Sin embargo, el líder del PP se ha equivocado de botón y ha pulsado el correspondiente al 'sí'.

El hecho no deja de ser una anécdota, pues no deja de ser habitual que en las votaciones en el Congreso y el Senado haya errores de los parlamentarios que, en la mayoría de los casos, no cambia el sentido final de la votación.

La proposición de ley que ya ha salido adelante permite que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponden pese a estar en funciones. El Ejecutivo concede a esta reforma una enorme importancia, y buena prueba de ello es la celeridad con la que se ha aprobado: en apenas una semana, Congreso y Senado le han dado luz verde.

La idea es permitir que el CGPJ caducado pueda renovar las dos plazas que le corresponden en el Constitucional para que, así, el Gobierno pueda igualmente completar las dos vacantes que le competen. Acometiendo la renovación de estos cuatro magistrados, el Constitucional pasará previsiblemente a tener en septiembre una mayoría progresista, en teoría más cercana a los intereses del Ejecutivo a la hora de dictar sentencia sobre algunas leyes recurridas.