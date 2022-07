CSIF demana ampliar horaris dels consultoris de platges de La Safor davant "la insuficient" atenció

El sindicat, en un comunicat, explica que el consultori d'Oliva platja obri de vesprades, de 15 a 20 hores, en lloc de mantindre's tot el dia operatiu mentre que en anys anteriors l'horari també era de 8 a 15 hores. Per la seua banda, a les platges de Piles i Bellreguard la situació "ha empitjorat igualment, ja que els seus consultoris obrin dos hores al matí dimarts i dijous, quan temps arrere ho feien diàriament de 8 a 15 hores".

Així mateix, el consultori de Miramar tanca dissabtes i diumenges, "alguna cosa que no succeïa anys arrere" i en Tavernes, Xeraco o Daimús "únicament romanen oberts als matins els recintes d'atenció sanitària situats a les seues platges".

Per açò, reclama "una extensió urgent" de l'horari d'atenció per a "poder afrontar l'augment de la població a la Safor durant aquesta època estival i oferir una atenció adequada a la ciutadania" ja que en estar "tancats, sobretot dissabtes i diumenges, acudeixen directament al servici d'Urgències de l'hospital de Gandia, saturat principalment els caps de setmana per l'escassetat de plantilla".

En aquest sentit, el sindicat assenyala que en els primers 12 dies de juliol la mitjana diària havia sigut de 272, superior a la de 260 de 2019 i que fins i tot el dilluns 11 va arribar a atendre a 336 pacients.