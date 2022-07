Experts diuen que els contagis de pigota dels micos "res tenen a veure" amb les pujades exponencials de la covid

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana s'ha reunit en sessió ordinària aquest dimarts per a abordar la situació actual de la pigota dels micos, el Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària, així com l'Estratègia de Salut Mental, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat.

La sessió ha comptat amb la presència del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, i la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés. També han assistit la sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Mónica Almiñana, i la directora general de Salut Pública i Addiccions, Ofèlia Gimeno, a més de la presidenta del Consell de Salut, Isabel Dolz.

Durant la trobada, el cap del servici de vigilància i control epidemiològic de la Conselleria, Javier Roig, ha analitzat la situació actual de la pigota del mico a nivell nacional i de la Comunitat Valenciana.

Roig ha explicat que aquesta era "una malaltia endèmica en algunes zones d'Àfrica de la qual rarament arribava algun cas a Europa, fins a primers de maig, quan van començar a detectar-se alguns casos al Regne Unit i, a partir d'ací, es van detectar en quasi tots els països d'Europa i en molts països del món". No obstant açò, ha recalcat que les dades de contagis "res tenen a veure amb els ascensos exponencials als quals ens té acostumats el coronavirus".

Per la seua banda, el cap del servici de promoció de la salut i prevenció en les etapes de la vida, José Antonio Lluch, ha explicat que la vacuna, "aprovada per a la prevenció de la pigota clàssica, ha demostrat una efectivitat molt alta també enfront de la pigota dels micos".

MARC ESTRATÈGIC D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA

A continuació, el sotsdirector general d'activitat assistencial integrada de la Conselleria, Enrique Soler, ha detallat el Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària, que situa l'Atenció Primària "com a eix vertebrador del sistema de salut, enfortint-la" i prestant una atenció centrada en les persones.

Sobre el contingut d'aquesta estratègia, Soler ha subratllat també que potencia les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), "que han de ser la palanca de canvi per a poder abordar certs problemes als quals s'enfrontarà l'Atenció Primària en el futur, com és la cronicitat", ha asseverat.

En matèria de recursos humans, Soler ha destacat que ja s'han creat 1.618 places de totes les categories per a Atenció Primària, la qual cosa "ha suposat un impuls que ha d'enfortir i ampliar la cartera de servicis de l'Atenció Primària".

SALUT MENTAL

Per la seua banda, el coordinador de l'Oficina de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, Francisco Pérez, en la seua intervenció ha ressaltat el "canvi important" experimentat en els últims 30 anys "sobre salut mental en el nostre territori".

Així mateix, ha valorat "el notable increment" de personal que han suposat els 256 professionals que sumen els 140 psiquiatres, psicòlegs, infermeres, terapeutes ocupacionals i treballadors socials que es van incorporar com a reforç durant la pandèmia, els 69 del pla de xoc que forma part del treball del Comissionat de Salut Mental, i 47 psicòlegs situats en Salut Mental amb la missió de garantir la coordinació i el suport als centres d'atenció primària.

Així mateix, ha subratllat també que "actualment existeix una millor distribució entre els departaments de salut, s'han creat nous recursos i dispositius, s'ha produït una millora en l'atenció a la salut mental infantil-juvenil i hi ha hagut un augment d'infermeria especialitzada, claus per a millorar la salut mental".

El Consell de Salut està format per personal de la Conselleria i d'altres departaments de la Generalitat, així com ajuntaments, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, associacions de pacients i familiars i representants de col·legis professionals sanitaris.

És un fòrum on es comparteix la informació d'àmbit sanitari sobre temes rellevants d'interés per a la ciutadania i s'escolten les propostes de millora del Sistema Valencià de Salut. En aquesta línia, el conseller de Sanitat ha destacat el seu valor com a òrgan de consulta i participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.