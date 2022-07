El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado que el partido le ha cerrado el paso para continuar como líder del grupo municipal, por lo que no repetirá como candidato popular a los comicios de 2023: "No voy a elecciones si el partido no está conmigo". Y ha denunciado que ha contado con "ninguna estructura ni facilidades" por parte del Partido Popular en Cataluña.

Bou ha decidido no presentarse con el PP a las próximas elecciones porque no quiere "ser una piedra en el camino", una decisión que ha explicado este miércoles en rueda de prensa.

Ha asegurado que su decisión "es irreversible" y que "ha sido imposible el diálogo" con la sede de la calle Urgell. A pesar de estas críticas a la dirección del PPC, Bou ha explicado que no quiere "romper nada" y reconoce que "es un día difícil" pero que se ha quitado "un peso de encima".

"No podía continuar cuando me encuentro que no estoy arropado, que tengo problemas para hablar con presidentes de distrito. Se me ha cerrado el paso. Si me presento sacaré un cero bajo cero. No soy un hombre hecho para fracasar", ha sentenciado.

Regidor del PPC hasta final de mandato y abierto a ofertas

Josep Bou ha confirmado su intención de seguir siendo regidor del Ayuntamiento de Barcelona y presidente del Grupo Municipal del PPC hasta el final de mandato. No cree que pueda haber problemas con el otro regidor popular Oscar Ramírez porque, ha explicado, que él lo "pondrá fácil".

Sobre la posibilidad de que pueda encabezar otra lista electoral para las elecciones municipales de mayo de 2030, Josep Bou no se cierra a nada: "Yo no llamaré a ninguna puerta. Pero si me vienen a buscar, hablaremos".